Міноборони замовило у німецької компанії 300 безпілотників Vector

Міністерство оборони України замовило у німецької компанії Quantum-Systems GmbH 300 додаткових розвідувальних дронів середньої дальності типу Vector для ЗСУ.

Джерело: сайт компанії

Дослівно пресслужба компанії: "Міністерство оборони України розмістило третє замовлення на 300 систем Vector, після двох попередніх замовлень на 105 систем Vector у січні 2023 року та 33 системи Vector у серпні 2022 року".

Деталі: Повідомляється, що з серпня 2022 року система "Вектор" продемонструвала свою безпрецедентну ефективність у найскладніших умовах.

Зокрема, вказується, що Vector широко використовується та інтенсивно випробовується на полі бою в Україні, де він "довів свою ефективність у військовій розвідці, спостереженні та рекогносцирувальних операціях".

Зазначається, що Vector дуже маневрений і готовий до використання за дві хвилини. Він забезпечує безперервне виявлення ворожих цілей незалежно від погодних умов, розвиває швидкість до 72 км/год і витримує тривалий час польоту.

У компанії підкреслили, що використовуючи передові можливості штучного інтелекту, "Вектор" дає змогу українським військам швидко збирати критично важливу розвідувальну інформацію та здобувати стратегічну перевагу.

ВІДЕО ДНЯ

Quantum Systems заявила, що "з гордістю висловлює свою солідарність з Україною" і "рада підтвердити своє міцне партнерство та непохитну підтримку України, поставивши найсучасніші безпілотники Vector відповідно до контракту з Міноборони".