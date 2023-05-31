Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Міноборони замовило у німецької компанії 300 безпілотників Vector

Ірина БалачукСереда, 31 травня 2023, 22:15
Міноборони замовило у німецької компанії 300 безпілотників Vector
Безпілотник Вектор. Фото з сайту quantum-systems.com

Міністерство оборони України замовило у німецької компанії Quantum-Systems GmbH 300 додаткових розвідувальних дронів середньої дальності типу Vector для ЗСУ.

Джерело: сайт компанії

Дослівно пресслужба компанії: "Міністерство оборони України розмістило третє замовлення на 300 систем Vector, після двох попередніх замовлень на 105 систем Vector у січні 2023 року та 33 системи Vector у серпні 2022 року".

Реклама:

Деталі: Повідомляється, що з серпня 2022 року система "Вектор" продемонструвала свою безпрецедентну ефективність у найскладніших умовах.

Зокрема, вказується, що Vector широко використовується та інтенсивно випробовується на полі бою в Україні, де він "довів свою ефективність у військовій розвідці, спостереженні та рекогносцирувальних операціях".

Зазначається, що Vector дуже маневрений і готовий до використання за дві хвилини. Він забезпечує безперервне виявлення ворожих цілей незалежно від погодних умов, розвиває швидкість до 72 км/год і витримує тривалий час польоту.

ВІДЕО ДНЯ

У компанії підкреслили, що використовуючи передові можливості штучного інтелекту, "Вектор" дає змогу українським військам швидко збирати критично важливу розвідувальну інформацію та здобувати стратегічну перевагу.

Quantum Systems заявила, що "з гордістю висловлює свою солідарність з Україною" і "рада підтвердити своє міцне партнерство та непохитну підтримку України, поставивши найсучасніші безпілотники Vector відповідно до контракту з Міноборони".

Теми: Міноборонидопомога Українібезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
Зеленський провів виїзну ставку: заслухав Сирського, Неїжпапу та Буданова
Залужний поділився з Міллі планами контрнаступу і попросив далекобійні снаряди
У Бахмуті від початку повномасштабної війни загинули 204 цивільних − мер
Зеленський: Порт "Південний" заблокований − і таке може загрожувати іншим морським країнам
Останні новини
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
Усі новини...
Реклама: