Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Міноборони замовило у німецької компанії 300 безпілотників Vector

Ірина БалачукСереда, 31 травня 2023, 22:15
Міноборони замовило у німецької компанії 300 безпілотників Vector
Безпілотник Вектор. Фото з сайту quantum-systems.com

Міністерство оборони України замовило у німецької компанії Quantum-Systems GmbH 300 додаткових розвідувальних дронів середньої дальності типу Vector для ЗСУ.

Джерело: сайт компанії

Дослівно пресслужба компанії: "Міністерство оборони України розмістило третє замовлення на 300 систем Vector, після двох попередніх замовлень на 105 систем Vector у січні 2023 року та 33 системи Vector у серпні 2022 року".

Деталі: Повідомляється, що з серпня 2022 року система "Вектор" продемонструвала свою безпрецедентну ефективність у найскладніших умовах.

Зокрема, вказується, що Vector широко використовується та інтенсивно випробовується на полі бою в Україні, де він "довів свою ефективність у військовій розвідці, спостереженні та рекогносцирувальних операціях".

Зазначається, що Vector дуже маневрений і готовий до використання за дві хвилини. Він забезпечує безперервне виявлення ворожих цілей незалежно від погодних умов, розвиває швидкість до 72 км/год і витримує тривалий час польоту.

У компанії підкреслили, що використовуючи передові можливості штучного інтелекту, "Вектор" дає змогу українським військам швидко збирати критично важливу розвідувальну інформацію та здобувати стратегічну перевагу.

ВІДЕО ДНЯ

Quantum Systems заявила, що "з гордістю висловлює свою солідарність з Україною" і "рада підтвердити своє міцне партнерство та непохитну підтримку України, поставивши найсучасніші безпілотники Vector відповідно до контракту з Міноборони".

Теми: Міноборонидопомога Українібезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 02:10В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога

Українські пілоти ще не вирушали на навчання за кордон – Повітряні сили

Оновлено від 17:05На Бахмутському напрямку українська армія просувається вперед, займає висоти – Маляр

відео, фотоУ російському Сибіру палає підстанція, ЗМІ повідомляють про вибух

У Вірменії заявили про проблеми через членство в ОДКБ

Генерал Міллі: Україна дуже добре підготувалася до контрнаступу

Усі новини...
Зеленський провів виїзну ставку: заслухав Сирського, Неїжпапу та Буданова
Залужний поділився з Міллі планами контрнаступу і попросив далекобійні снаряди
У Бахмуті від початку повномасштабної війни загинули 204 цивільних − мер
Зеленський: Порт "Південний" заблокований − і таке може загрожувати іншим морським країнам
Останні новини
04:10
У Деснянському районі Києва уламки впали на проїжджу частину, є пошкодження – КМВА
03:20
У Києві пролунали вибухи, працювала ППО
02:36
оновлено від 02:10В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога
01:50
Терехов повідомив про наслідки ракетного удару по Харкову
01:03
На підступах до Києва та області повідомляли про роботу ППО
00:52
Ворог вдарив по Сумщині – зафіксовано 94 вибухи за добу
00:02
Одному з найбагатших людей Фінляндії виписали 121 тисячу євро штрафу за перевищення швидкості
00:00
Оновлено від 22.35Окупанти атакували Харків ракетами С-300, в області пошкодили аміакопровід – ОВА
23:48
Кулеба: Вільнюс має "підтягнути" НАТО до реальності, рішення Бухареста від неї максимально відірване
23:24
Головний радник Ердогана очолив розвідку Туреччини
Усі новини...
Реклама: