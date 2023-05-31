Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Минобороны заказало у немецкой компании 300 беспилотников Vector

Ирина БалачукСреда, 31 мая 2023, 22:15
Минобороны заказало у немецкой компании 300 беспилотников Vector
Беспилотник Вектор. Фото с сайта quantum-systems.com

Министерство обороны Украины заказало у немецкой компании Quantum-Systems GmbH 300 дополнительных разведывательных дронов средней дальности типа Vector для ВСУ.

Источник: сайт компании

Дословно пресс-служба компании: "Министерство обороны Украины разместило третий заказ на 300 систем Vector, после двух предыдущих заказов на 105 систем Vector в январе 2023 года и 33 системы Vector в августе 2022 года".

Реклама:

Детали: Сообщается, что с августа 2022 года система "Вектор" продемонстрировала свою беспрецедентную эффективность в самых сложных условиях.

В частности, указывается, что Vector широко используется и интенсивно испытывается на поле боя в Украине, где он "доказал свою эффективность в военной разведке, наблюдении и рекогносцировочных операциях".

Отмечается, что Vector очень маневренный и готов к использованию за две минуты. Он обеспечивает непрерывное обнаружение вражеских целей независимо от погодных условий, развивает скорость до 72 км/ч и выдерживает длительное время полета.

ВИДЕО ДНЯ

В компании подчеркнули, что, используя передовые возможности искусственного интеллекта, "Вектор" позволяет украинским войскам быстро собирать критически важную разведывательную информацию и получать стратегическое преимущество.

Quantum Systems заявила, что "с гордостью выражает свою солидарность с Украиной" и "рада подтвердить свое прочное партнерство и непоколебимую поддержку Украины, поставив самые современные беспилотники Vector в соответствии с контрактом с Минобороны".

Темы: Минобороныпомощь Украинебеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

Все новости...
Залужный поделился с Милли планами контрнаступления и попросил дальнобойные снаряды
Зеленский провел выездную ставку: заслушал Сырского, Неижпапу и Буданова
Оккупанты остановили наступательные действия в Бахмуте, но усилили обстрелы − Маляр
Зеленский: Порт "Южный" заблокирован − и такое может грозить другим морским странам
Последние новости
21:39
На юге Украины зафиксировали российские "Шахеды"
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
20:42
В России заявили, что перехватили украинский беспилотник над Брянской областью
20:22
В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии
20:15
Украинские бойцы отбили атаки вблизи Вербового и Синьковки – Генштаб
19:51
Британию и Данию соединил самый длинный в мире электрический кабель
19:48
В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки
Все новости...
Реклама: