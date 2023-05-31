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Минобороны заказало у немецкой компании 300 беспилотников Vector

Ирина БалачукСреда, 31 мая 2023, 22:15
Минобороны заказало у немецкой компании 300 беспилотников Vector
Беспилотник Вектор. Фото с сайта quantum-systems.com

Министерство обороны Украины заказало у немецкой компании Quantum-Systems GmbH 300 дополнительных разведывательных дронов средней дальности типа Vector для ВСУ.

Источник: сайт компании

Дословно пресс-служба компании: "Министерство обороны Украины разместило третий заказ на 300 систем Vector, после двух предыдущих заказов на 105 систем Vector в январе 2023 года и 33 системы Vector в августе 2022 года".

Детали: Сообщается, что с августа 2022 года система "Вектор" продемонстрировала свою беспрецедентную эффективность в самых сложных условиях.

В частности, указывается, что Vector широко используется и интенсивно испытывается на поле боя в Украине, где он "доказал свою эффективность в военной разведке, наблюдении и рекогносцировочных операциях".

Отмечается, что Vector очень маневренный и готов к использованию за две минуты. Он обеспечивает непрерывное обнаружение вражеских целей независимо от погодных условий, развивает скорость до 72 км/ч и выдерживает длительное время полета.

В компании подчеркнули, что, используя передовые возможности искусственного интеллекта, "Вектор" позволяет украинским войскам быстро собирать критически важную разведывательную информацию и получать стратегическое преимущество.

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Quantum Systems заявила, что "с гордостью выражает свою солидарность с Украиной" и "рада подтвердить свое прочное партнерство и непоколебимую поддержку Украины, поставив самые современные беспилотники Vector в соответствии с контрактом с Минобороны".

Темы: Минобороныпомощь Украинебеспилотники
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