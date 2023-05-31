Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Макрон звернувся до Східної Європи: Ми повинні були прислухатися до вас щодо РФ

"Європейська правда"Середа, 31 травня 2023, 22:29
Макрон звернувся до Східної Європи: Ми повинні були прислухатися до вас щодо РФ
Еммануель Макрон. Фото з Facebook

Президент Франції Еммануель Макрон визнав, що його країна повинна була приділяти більше уваги східноєвропейським країнам, які попереджали про загрозу з боку РФ.

Про це він сказав під час виступу на форумі Globsec в Братиславі, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Макрон наголосив, що не повинно бути поділу між "Старою Європою" і "Новою Європою", маючи на увазі тривалі розбіжності між східними і західними членами ЄС, зокрема, щодо російського питання.

Реклама:

"Дехто казав, що ви втратили можливість замовкнути. Я думаю, що ми також втратили можливість послухати вас. Цей час закінчився", – зазначив Макрон.

Він натякнув на заяву колишнього президента Франції Жака Ширака, який у 2003 році сказав держави Східної Європи, які підтримали США та Велику Британію у рішенні вторгнутись в Ірак, втратили "хорошу нагоду замовкнути".

Французький президент підкреслив, що Росія зазнала очевидних невдач у війні проти України.

ВІДЕО ДНЯ

"Війна далека від завершення, але ясно одне: Україна не буде завойована. Ми бачимо, що те, що мало бути "спецоперацією", вже є геополітичним провалом", – додав Макрон.

Раніше Макрон заявив про необхідність надати Україні "відчутні та надійні гарантії безпеки".

Також він наголошував, що Захід повинен зробити все можливе, щоб допомогти Україні провести ефективний контрнаступ, оскільки він "дає шанс на встановлення міцного миру".

Теми: МакронЄвропаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
Макрон
Шольц розкрив подробиці перемовин з Путіним: дивна реакція на санкції та конспірологія - ЗМІ
У Макрона допускають, що Китай надає РФ підтримку у війні
Зеленський попередив Макрона про провокації Росії на ЗАЕС
Останні новини
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
Усі новини...
Реклама: