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Макрон звернувся до Східної Європи: Ми повинні були прислухатися до вас щодо РФ

"Європейська правда"Середа, 31 травня 2023, 22:29
Макрон звернувся до Східної Європи: Ми повинні були прислухатися до вас щодо РФ
Еммануель Макрон. Фото з Facebook

Президент Франції Еммануель Макрон визнав, що його країна повинна була приділяти більше уваги східноєвропейським країнам, які попереджали про загрозу з боку РФ.

Про це він сказав під час виступу на форумі Globsec в Братиславі, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Макрон наголосив, що не повинно бути поділу між "Старою Європою" і "Новою Європою", маючи на увазі тривалі розбіжності між східними і західними членами ЄС, зокрема, щодо російського питання.

"Дехто казав, що ви втратили можливість замовкнути. Я думаю, що ми також втратили можливість послухати вас. Цей час закінчився", – зазначив Макрон.

Він натякнув на заяву колишнього президента Франції Жака Ширака, який у 2003 році сказав держави Східної Європи, які підтримали США та Велику Британію у рішенні вторгнутись в Ірак, втратили "хорошу нагоду замовкнути".

Французький президент підкреслив, що Росія зазнала очевидних невдач у війні проти України.

"Війна далека від завершення, але ясно одне: Україна не буде завойована. Ми бачимо, що те, що мало бути "спецоперацією", вже є геополітичним провалом", – додав Макрон.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше Макрон заявив про необхідність надати Україні "відчутні та надійні гарантії безпеки".

Також він наголошував, що Захід повинен зробити все можливе, щоб допомогти Україні провести ефективний контрнаступ, оскільки він "дає шанс на встановлення міцного миру".

Теми: МакронЄвропаРосія
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