Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Макрон обратился к Восточной Европе: Мы должны были прислушиваться к вам по поводу РФ

"Европейская правда"Среда, 31 мая 2023, 22:29
Макрон обратился к Восточной Европе: Мы должны были прислушиваться к вам по поводу РФ
Эммануэль Макрон. Фото из Facebook

Президент Франции Эммануэль Макрон признал, что его страна должна была уделять больше внимания восточноевропейским странам, которые предупреждали об угрозе со стороны РФ.

Об этом он сказал во время выступления на форуме Globsec в Братиславе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Макрон подчеркнул, что не должно быть разделения между "Старой Европой" и "Новой Европой", имея в виду длительные разногласия между восточными и западными членами ЕС, в частности, по российскому вопросу.

"Некоторые говорили, что вы потеряли возможность помолчать. Я думаю, что мы также потеряли возможность послушать вас. Это время закончилось", – отметил Макрон.

Он намекнул на заявление бывшего президента Франции Жака Ширака, который в 2003 году сказал государства Восточной Европы, которые поддержали США и Великобританию в решении вторгнуться в Ирак, потеряли "хорошую возможность помолчать".

Французский президент подчеркнул, что Россия потерпела очевидные неудачи в войне против Украины.

"Война далека от завершения, но ясно одно: Украина не будет завоевана. Мы видим, что то, что должно было быть "спецоперацией", уже является геополитическим провалом", – добавил Макрон.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее Макрон заявлял о необходимости предоставить Украине "ощутимые и надежные гарантии безопасности".

Также он подчеркивал, что Запад должен сделать все возможное, чтобы помочь Украине провести эффективное контрнаступление, поскольку он "дает шанс на установление прочного мира".

Темы: МакронЕвропаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновлено от 02:10В Украине была объявлена масштабная воздушная тревога

Украинские пилоты еще не отправлялись на обучение за границу – Воздушные силы

Обновлено от 17:05На Бахмутском направлении украинская армия продвигается вперед, занимает высоты – Маляр   

видео, фотоВ российской Сибири пылает подстанция, СМИ сообщают о взрыве

В Армении заявили о проблемах из-за членства в ОДКБ

Генерал Милли: Украина очень хорошо подготовилась к контрнаступлению

Все новости...
Макрон
Макрон допустил отказ от ареста Путина для Гааги ради переговоров о мире
Макрон о наступлении Украины: Должны помочь всем возможным, есть шанс на прочный мир
Макрон призвал предоставить "ощутимые и надежные" гарантии безопасности для Украины
Последние новости
04:30
В контрнаступлении Силы обороны должны использовать слабые места в позициях РФ – Пентагон
04:10
В Деснянском районе Киева обломки упали на проезжую часть, есть повреждения – КГВА
03:20
В Киеве прогремели взрывы, работала ПВО
02:36
обновлено от 02:10В Украине была объявлена масштабная воздушная тревога
01:50
Терехов сообщил о последствиях ракетного удара по Харькову
01:03
На подступах к Киеву и области сообщали о работе ПВО
00:52
Враг ударил по Сумщине – зафиксировано 94 взрыва за сутки
00:02
Одному из самых богатых людей Финляндии выписали 121 тысячу евро штрафа за превышение скорости
00:00
Обновлено от 22.35Оккупанты атаковали Харьков ракетами С-300, в области повредили аммиакопровод – ОВА
23:48
Кулеба: Вильнюс должен "подтянуть" НАТО к реальности, решение Бухареста от нее максимально оторвано
Все новости...
Реклама: