Макрон обратился к Восточной Европе: Мы должны были прислушиваться к вам по поводу РФ

Президент Франции Эммануэль Макрон признал, что его страна должна была уделять больше внимания восточноевропейским странам, которые предупреждали об угрозе со стороны РФ.

Об этом он сказал во время выступления на форуме Globsec в Братиславе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Макрон подчеркнул, что не должно быть разделения между "Старой Европой" и "Новой Европой", имея в виду длительные разногласия между восточными и западными членами ЕС, в частности, по российскому вопросу.

"Некоторые говорили, что вы потеряли возможность помолчать. Я думаю, что мы также потеряли возможность послушать вас. Это время закончилось", – отметил Макрон.

Он намекнул на заявление бывшего президента Франции Жака Ширака, который в 2003 году сказал государства Восточной Европы, которые поддержали США и Великобританию в решении вторгнуться в Ирак, потеряли "хорошую возможность помолчать".

Французский президент подчеркнул, что Россия потерпела очевидные неудачи в войне против Украины.

"Война далека от завершения, но ясно одно: Украина не будет завоевана. Мы видим, что то, что должно было быть "спецоперацией", уже является геополитическим провалом", – добавил Макрон.

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Ранее Макрон заявлял о необходимости предоставить Украине "ощутимые и надежные гарантии безопасности".

Также он подчеркивал, что Запад должен сделать все возможное, чтобы помочь Украине провести эффективное контрнаступление, поскольку он "дает шанс на установление прочного мира".