Зеленський: Порт "Південний" заблокований − і таке може загрожувати іншим морським країнам

Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі порт "Південний" фактично заблокований, і якщо Росії зійде з рук блокування мореплавства в Чорному морі, то подібне може чекати й інші морські країни світу.

Джерело: президент під час вечірнього відеозвернення 31 травня

Пряма мова Зеленського: "Світ знає, яку фундаментальну роль наш морський зерновий експорт відіграє для продовольчої безпеки. Та й загалом безпека в Чорному морі, дієвість норм міжнародного права щодо мореплавства – це глобально важливий безпековий чинник.

Усі морські країни світу зараз бачать, що може загрожувати їхнім портам, їхнім акваторіям, якщо Росії зійде з рук блокування мореплавства в Чорному морі".

Деталі: Президент наголосив, що нині з трьох портів, які були погоджені в межах Чорноморської зернової ініціативи, порт "Південний" фактично заблокований. У ньому накопичено понад півтора мільйона тонн агропродукції, зокрема, зерна, на яке чекають щонайменше десять країн світу.

За словами Зеленського, серед цих країн Туреччина, Єгипет, Бангладеш, Китай. Відповідно що менше продовольства постачається в ці країни, то вищі там ціни на їжу для населення.

"Тобто блокада одного порту в Україні створює надзвичайно серйозні ризики для різних народів. Причому зокрема для тих, відносинами з якими Росія ще й намагається спекулювати", − сказав Зеленський.

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Він також подякував усім, хто допомагає Україні збільшувати простір безпеки в Чорному морі і тисне на Росію задля розблокування постачання продовольства.