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Зеленский: Порт "Южный" заблокирован − и такое может грозить другим морским странам

Ирина БалачукСреда, 31 мая 2023, 23:22
Зеленский: Порт Южный заблокирован − и такое может грозить другим морским странам
Владимир Зеленский. Фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас порт "Южный" фактически заблокирован, и если России сойдет с рук блокирование мореплавания в Черном море, то подобное может ожидать и другие морские страны мира.  

Источник: президент во время вечернего видеообращения 31 мая

Прямая речь Зеленского: "Мир знает, какую фундаментальную роль наш морской зерновой экспорт играет для продовольственной безопасности. Да и вообще безопасность в Черном море, действенность норм международного права относительно мореплавания − это глобально важный фактор безопасности.

Все морские страны мира сейчас видят, что может угрожать их портам, их акваториям, если России сойдет с рук блокирование мореплавания в Черном море".

Детали: Президент подчеркнул, что сейчас из трех портов, которые были согласованы в рамках Черноморской зерновой инициативы, порт "Южный" фактически заблокирован. В нем накоплено более полутора миллионов тонн агропродукции, в частности, зерна, которое ждут по меньшей мере десять стран мира.

По словам Зеленского, среди этих стран Турция, Египет, Бангладеш, Китай. Соответственно, чем меньше продовольствия поставляется в эти страны, тем выше там цены на еду для населения.

"То есть блокада одного порта в Украине создает чрезвычайно серьезные риски для разных народов. Причем в частности для тех, отношениями с которыми Россия еще и пытается спекулировать", − сказал Зеленский.

ВИДЕО ДНЯ

Он также поблагодарил всех, кто помогает Украине увеличивать пространство безопасности в Черном море и давит на Россию для разблокирования поставок продовольствия.

Темы: ЗеленскийзернопортыЧерное море
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