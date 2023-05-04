Росія, ймовірно, інсценувала атаку на Кремль – ISW

Росія, ймовірно, інсценувала атаку на Кремль, щоби донести інформацію про війну до російської внутрішньої аудиторії та створити умови для ширшої мобілізації суспільства, вважають аналітики Інституту вивчення війни.

Джерело: звіт ISW

Деталі: В інституті заявили, що є декілька індикаторів, які вказують на те, що удар по Кремлю був організований РФ.

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Дослівно: "Російська влада нещодавно вжила заходи для посилення внутрішньої протиповітряної оборони, в тому числі в самій Москві. Тому вкрай малоймовірно, що два безпілотники змогли б прорватися крізь численні кола ППО і підірватися або бути збитими прямо над "серцем" Кремля таким чином, щоб можна було отримати ефектні кадри.

Геолокаційні знімки, зроблені в січні 2023 року, показують, що російська влада розмістила системи ППО "Панцир" поблизу Москви, щоб створити кола протиповітряної оборони навколо міста. Атака, яка не була виявлена і зупинена такими засобами протиповітряної оборони та вразила таку важливу ціль, як Сенатський палац Кремля, стала би великим соромом для Росії.

Негайна, послідовна і скоординована реакція Кремля на інцидент свідчить про те, що атака була внутрішньо підготовлена таким чином, що її політичні наслідки були більш значними за інформаційний конфуз. Кремль негайно звинуватив Україну в проведенні терористичної атаки, а російська офіційна реакція швидко згуртувалася навколо цього звинувачення".

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Більше деталей: В ISW вважають, що якби атака безпілотника не була інсценованою, офіційна реакція Росії, ймовірно, спочатку була б набагато більш дезорганізованою, оскільки російські чиновники намагалися б створити послідовний наратив та компенсувати наслідки очевидного інформаційного конфузу.

"Кремль, зокрема, не зміг сформувати своєчасну та послідовну інформаційну відповідь на інші військові приниження, що сталися не з його ініціативи, включно з падінням Балаклії та Херсона у вересні та листопаді 2022 року", – відзначили в інституті.

"Швидка і послідовна презентація офіційного російського наративу щодо удару свідчить про те, що РФ інсценувала цей інцидент напередодні Дня перемоги, щоб для російської внутрішньої аудиторії представити війну як екзистенціальну. Кремль може використати удар для виправдання скасування або подальшого обмеження святкування 9 травня, що, ймовірно, посилить інформаційні зусилля, спрямовані на те, щоб представити війну в Україні як таку, що безпосередньо загрожує російському святкуванню важливих історичних подій", – йдеться у звіті ISW.

Що цьому передувало: