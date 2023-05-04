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Глава МЗС Франції стурбована закликами Медведєва до вбивства Зеленського після атаки дрона на Кремль

"Європейська правда"Четвер, 4 травня 2023, 12:19

Міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна висловила занепокоєння закликами секретаря Радбезу РФ Дмитрія Медведєва до вбивства президента України Володимира Зеленського після атаки дрона на Кремль.

Про це вона заявила в ефірі Radio France, повідомляє "Європейська правда".

"Медведєв знову відзначився обурливими висловлюваннями, словесною ескалацією, яка викликає жаль. Знову ця ескалація йде від Росії, знову він намагається залякати, знайти приводи, які могли б виправдати невиправдане", – зазначила глава французького МЗС.

Напередодні у пресслужбі Кремля заявили, що українські безпілотники "намагалися завдати удару" по кремлівській резиденції президента РФ Владіміра Путіна. Атаку Кремль назвав "спланованою терористичною акцією" і "замахом на президента Росії. Речник президента Зеленського Сергій Никифоров заявив, що Україна не має інформації про так звані нічні атаки на Кремль.

Після атаки Медведєв закликав до "фізичного усунення" президента України Володимира Зеленського та його оточення.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив у контексті цієї атаки, що сприймав би все, що виходить з Кремля, "з дуже великою обережністю".

Теми: ФранціяЗеленський
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