Глава дипломатії ЄС прокоментував атаку дронів на Кремль і заклики вбити Зеленського

Високий представник ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Жозеп Боррель закликав Росію не використовувати ймовірну атаку дронів на Кремль як виправдання для подальшої ескалації війни.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав перед зустріччю глав МЗС країн ЄС у Брюсселі, відповідаючи на питання про атаку дронів і пов’язані з нею погрози на адресу українського президента.

"Я знаю про це, бачив новини, і я чув президента Зеленського. І президент Зеленський заявив дуже чітко, що Україна не причетна до цих атак", – заявив Боррель, наголосивши, що українські військові захищають свою країну, але воюють на своїй території.

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"Ми закликаємо Росію не використовувати цю ймовірну атаку як виправдання для того, щоб продовжувати ескалацію війни", – сказав він.

За його словами, ці удари можуть стати приводом для мобілізації більшої кількості військових і більшої кількості атак проти України.

"Найбільш важливим є те, що ми повинні продовжувати підтримку України військовим, політичним і економічним чином. Найкращим врегулюванням війни була б її зупинка Росією і виведення всіх російських військ з України", – заявив головний дипломат ЄС.

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Напередодні у пресслужбі Кремля заявили, що українські безпілотники "намагалися завдати удару" по кремлівській резиденції президента РФ Владіміра Путіна. Атаку Кремль назвав "спланованою терористичною акцією" і "замахом на президента Росії".

Речник президента Зеленського Сергій Никифоров заявив, що Україна не має інформації про так звані нічні атаки на Кремль.

Після атаки експрезидент РФ Дмитрій Медведєв закликав до "фізичного усунення" президента України Володимира Зеленського та його оточення.

Міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна висловила занепокоєння закликами Медведєва до вбивства Зеленського після атаки на Кремль.