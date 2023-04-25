Справа "Краян": ВАКС призначив Труханову заставу у 30 мільйонів
Вищий антикорупційний суд у справі "заводу Краян" обрав меру Одеси Геннадію Труханову міру запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 30 мільйонів 866 тисяч гривень.
Джерело: повідомлення ВАКС, ЦПК
Деталі: ВАКС таким чином частково задовольнив клопотання прокурора САП, який просив арештувати Труханова із можливістю внесення застави.
Грошові кошти Труханов має внести впродовж 5 днів.
Дослівно: "У разі внесення застави на міського голову Одеси покладаються процесуальні обов’язки:
- прибувати за кожною вимогою до суду;
- не відлучатися за межі території України без дозволу суду;
- повідомляти суд про зміну свого місця проживання та роботи;
- утримуватися від спілкування з особами, визначеними в ухвалі суду;
- здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну;
- носити електронний засіб контролю".
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Деталі: Як вказує ГО "Центр протидії корупції" у 2018 році Солом'янський суд Києва відпустив Труханова на поруки нардепа від БПП Дмитра Голубова.
Під час останніх засідань суду прокурор САП зазначив, що Голубов уже не є депутатом, а Труханов нібито посварився з ним, тобто обставини істотно змінилися.
Також прокурор зазначив, що Труханов допускав порушення покладених на нього обовʼязків, зокрема, неодноразово пропускав судові засідання і не завжди причини були поважними.
В САП також вказали, що Труханов кілька разів покидав Україну під час воєнного стану.
Водночас Труханов заявив, що "продовжується політичне полювання на нього як мера міста з боку САП". Додав, що він є військовим, який давав присягу державі, а переховуватись не має наміру.
У середу суд планує продовжити розгляд клопотань по запобіжних заходах іншим обвинуваченим, зокрема заступнику мера Павлу Вугельману.
Передісторія:
- Слідство у справі заволодіння коштами вважало, що мер Одеси Геннадій Труханов разом із іншими фігурантами справи вводив депутатів міськради в оману щодо процедури купівлі приміщень заводу "Краян".
- У травні 2019 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура погодила змінене обвинувачення для Труханова та кількох його ймовірних спільників. Зміни стосуються суми коштів міського бюджету, якими, за версією правоохоронців, заволоділи обвинувачені. Збитки у справі Труханова зменшили зі 185 мільйонів до 92 659 282 грн.