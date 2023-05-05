ISW пояснив, як Росія використає атаку безпілотника на Кремль

Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що Росія використає "удар безпілотника по Кремлю", щоб скасувати ще більше парадів 9 травня.

Джерело: ISW

Деталі: У звіті зазначають, що російські чиновники, ймовірно, "використовують удар безпілотника по Кремлю 3 травня, щоб збільшити кількість скасованих парадів до Дня Перемоги 9 травня".

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Російські джерела продовжували реагувати на удар безпілотником по Кремлю 3 травня. Слідчий комітет Росії оголосив, що порушив кримінальну справу "за фактом терористичного акту у зв'язку зі спробою завдати удару по Кремлю", і ще більше посилив твердження про те, що в ударі винен Київ.

Зазначається і те, що Росія завдала чергового удару дронами "Шахед-131/136" по Україні 4 травня.

Також аналітики вказують на те, що за повідомленнями, Кремль продовжує перебудову органів внутрішньої безпеки.

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А також вони нагадують, що ISW вже оцінював, що російська влада може використати низку нових законів, які посилюють покарання за дискредитацію російських збройних сил, незаконне привласнення військового майна та проникнення на об'єкти, що перебувають у віданні органів безпеки, для підтримки цих зусиль.

Директор Національної розвідки США Авріл Гейнс заявив, що російські війська, ймовірно, не зможуть провести "значний наступ" у 2023 році через нестачу боєприпасів і живої сили, незважаючи на успіх українського контрнаступу.

"Заяви Гейнса підтверджують і розширюють попередні оцінки ISW про те, що російські війська не здатні проводити широкомасштабні одночасні наступальні кампанії на кількох напрямках", – зазначають в огляді інституту.

Також вказують експерти, за повідомленнями, Росія та Індія призупинили торгівлю рупіями. Призупинені переговори, ймовірно, стосуються оплати Індією Росії запчастин і двох систем протиповітряної оборони С-400.

Основні висновки ISW за 4 травня: