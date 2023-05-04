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Атака на Кремль: у Путіна заявили, що розглядають різні варіанти відповіді

Ірина БалачукЧетвер, 4 травня 2023, 12:53
Атака на Кремль: у Путіна заявили, що розглядають різні варіанти відповіді
Кремль. Фото "РИА Новости"

Москва розглядає найрізноманітніші варіанти відповіді на нібито українську атаку на Кремль, заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости"

Пряма мова Пєскова: "Москва розглядає найрізноманітніші варіанти відповіді на українську атаку на Кремль, мова може йти тільки про продумані і такі, що відповідають інтересам країни, кроки".

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Деталі: Він також додав, що за так званою "атакою України на Кремль" нібито стоять США. Заяви Києва про непричетність до удару по Кремлю Пєсков назвав "абсолютно сміховинними".

Пряма мова Пєскова: "Ми добре знаємо, що рішення про такі дії і про такі теракти ухвалюються не в Києві, а саме у Вашингтоні. А Київ уже виконує те, що йому кажуть робити.

Не щоразу Києву дають і право у виборі засобів. Це теж часто диктують з-за океану. Ми це добре знаємо і усвідомлюємо це. У Вашингтоні повинні чітко розуміти, що ми це знаємо".

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Теми: Росіябезпілотники
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