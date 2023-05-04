Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Атака на Кремль: у Путіна заявили, що розглядають різні варіанти відповіді

Ірина БалачукЧетвер, 4 травня 2023, 12:53
Атака на Кремль: у Путіна заявили, що розглядають різні варіанти відповіді
Кремль. Фото "РИА Новости"

Москва розглядає найрізноманітніші варіанти відповіді на нібито українську атаку на Кремль, заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости"

Пряма мова Пєскова: "Москва розглядає найрізноманітніші варіанти відповіді на українську атаку на Кремль, мова може йти тільки про продумані і такі, що відповідають інтересам країни, кроки".

Деталі: Він також додав, що за так званою "атакою України на Кремль" нібито стоять США. Заяви Києва про непричетність до удару по Кремлю Пєсков назвав "абсолютно сміховинними".

Пряма мова Пєскова: "Ми добре знаємо, що рішення про такі дії і про такі теракти ухвалюються не в Києві, а саме у Вашингтоні. А Київ уже виконує те, що йому кажуть робити.

Не щоразу Києву дають і право у виборі засобів. Це теж часто диктують з-за океану. Ми це добре знаємо і усвідомлюємо це. У Вашингтоні повинні чітко розуміти, що ми це знаємо".

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ

Теми: Росіябезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

РФ не здатна проводити скоординовані оборонні операції на всій лінії фронту – ISW

США не сумніваються в правдивості заяви України про перехоплення "Кинджалу" – CNN

У колонії Білорусі помер блогер, засуджений за смайлик на карикатуру на Лукашенка

Президентка Словаччини анонсувала "уряд експертів", який очолить банкір Людовіт Одор

Місія Frontex призупинила польоти над Чорним морем після інциденту з російським Су-35

Президент Чехії застеріг Україну від поспішного контрнаступу

Усі новини...
Росія
У Білому домі назвали "безглуздими" звинувачення Кремля у причетності США до атаки на Кремль
Росіян з Криму видворятимуть кожного індивідуально, а не колективно – Ташева
У новому пакеті санкцій ЄС можуть передбачити заходи проти країн, які допомагають РФ від них ухилятись
Останні новини
05:28
Медведєв натякнув, що підозрювані у замаху на Прилєпіна можуть померти в ув'язненні
04:50
РФ не здатна проводити скоординовані оборонні операції на всій лінії фронту – ISW
03:50
оновлено від 23:35 В Україні оголошували повітряну тривогу: в Одесі пролунав вибух, у Києві та області працювала ППО
03:20
оновлено від 02:25Атака безпілотників на Київ: є постраждалі і руйнування
02:58
фотоНа Одещині внаслідок влучання ворожих ракет спалахнули пожежі
01:40
Кіссінджер прогнозує до кінця року "реальні переговори" між Україною і РФ
00:55
Росіяни відбирають катери у мешканців окупованої Херсонщини – ЦНС
00:16
Сумщина: росіяни за добу 16 разів обстріляли прикордоння
23:27
США не сумніваються в правдивості заяви України про перехоплення "Кинджалу" – CNN
23:12
Трагедія в Умані: історії живих і загиблих
Усі новини...
Реклама: