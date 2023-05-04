Атака на Кремль: у Путіна заявили, що розглядають різні варіанти відповіді
Москва розглядає найрізноманітніші варіанти відповіді на нібито українську атаку на Кремль, заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.
Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости"
Пряма мова Пєскова: "Москва розглядає найрізноманітніші варіанти відповіді на українську атаку на Кремль, мова може йти тільки про продумані і такі, що відповідають інтересам країни, кроки".
Деталі: Він також додав, що за так званою "атакою України на Кремль" нібито стоять США. Заяви Києва про непричетність до удару по Кремлю Пєсков назвав "абсолютно сміховинними".
Пряма мова Пєскова: "Ми добре знаємо, що рішення про такі дії і про такі теракти ухвалюються не в Києві, а саме у Вашингтоні. А Київ уже виконує те, що йому кажуть робити.
Не щоразу Києву дають і право у виборі засобів. Це теж часто диктують з-за океану. Ми це добре знаємо і усвідомлюємо це. У Вашингтоні повинні чітко розуміти, що ми це знаємо".
Передісторія:
- У пресслужбі Кремля заявили, що українські безпілотники "намагалися завдати удару" по кремлівській резиденції президента РФ Володимира Путіна вночі 3 травня. Так звану атаку Кремль назвав "спланованою терористичною акцією" і "замахом на президента Росії".
- Речник президента Зеленського Сергій Никифоров заявив, що Україна не має інформації про так звані нічні атаки на Кремль. А те, що відбулося у Москві, за його словами, вочевидь є нагнітанням росіянами ситуації перед 9 травня.
- Російські депутати відразу закликали пустити ракети по резиденції Зеленського.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не атакувала Путіна, а воює на своїй території, і захищається від агресора – Росії.
- Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що Росія, ймовірно, інсценувала атаку на Кремль, щоби донести інформацію про війну до російської внутрішньої аудиторії та створити умови для ширшої мобілізації суспільства.