Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На НПЗ "Ільський" у Росії другий день поспіль були вибух і пожежа

Олена РощінаП'ятниця, 5 травня 2023, 09:50
На НПЗ Ільський у Росії другий день поспіль були вибух і пожежа
Повторна пожежа на НПЗ "Ільський", скриншот

На Ільському нафтопереробному заводі в Краснодарському краї Російської Федерації стався вибух і пожежа вдруге за два дні – нібито НПЗ атакував безпілотник.

Джерело: Baza, РИА Новости

Деталі: Telegram-канал Baza повідомив, що на території НПЗ "Ільський" знову вибух. Нібито безпілотник атакував завод о 8:30 ранку: він прилетів в одну з установок – і почалася пожежа.

Реклама:

А "РИА Новости" з посиланням на екстрені служби повідомило, що причиною нової пожежі на Ільському НПЗ стало "самозаймання попереднього вогнища пожежі після атаки дрона".

Персонал евакуювали. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

 

"РИА Новости" о 09:39 уже повідомило, що загоряння ліквідовано. 

ВІДЕО ДНЯ

Цьому передувало: НПЗ "Ільський" горів і в ніч із 3 на 4 травня. Стверджувалося, що тоді в атаці брало участь 4 безпілотники і вона тривала майже годину.

Британська військова розвідка припустила, що Росії доведеться змінювати систему постачання пального через регулярні удари по базах зберігання у прикордонних з Україною районах.

Також розвідка Міноборони Великої Британії вважає, що в Росії триватимуть інциденти на залізниці у прикордонних з Україною районах.

Теми: Росіянафтабезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
Росія
Президент Чехії: Перемогу Росії не можна допустити, підтримка України критично важлива
У центрі Москви запалали склади з майном російської залізниці
Росіян і білорусів допустили до міжнародних турнірів з бадмінтону
Останні новини
01:04
На сході країни оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
Усі новини...
Реклама: