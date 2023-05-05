На НПЗ "Ільський" у Росії другий день поспіль були вибух і пожежа

На Ільському нафтопереробному заводі в Краснодарському краї Російської Федерації стався вибух і пожежа вдруге за два дні – нібито НПЗ атакував безпілотник.

Джерело: Baza, РИА Новости

Деталі: Telegram-канал Baza повідомив, що на території НПЗ "Ільський" знову вибух. Нібито безпілотник атакував завод о 8:30 ранку: він прилетів в одну з установок – і почалася пожежа.

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А "РИА Новости" з посиланням на екстрені служби повідомило, що причиною нової пожежі на Ільському НПЗ стало "самозаймання попереднього вогнища пожежі після атаки дрона".

Персонал евакуювали. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

"РИА Новости" о 09:39 уже повідомило, що загоряння ліквідовано.

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Цьому передувало: НПЗ "Ільський" горів і в ніч із 3 на 4 травня. Стверджувалося, що тоді в атаці брало участь 4 безпілотники і вона тривала майже годину.

Британська військова розвідка припустила, що Росії доведеться змінювати систему постачання пального через регулярні удари по базах зберігання у прикордонних з Україною районах.

Також розвідка Міноборони Великої Британії вважає, що в Росії триватимуть інциденти на залізниці у прикордонних з Україною районах.