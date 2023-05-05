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ЗМІ показали наслідки пожежі на російській нафтобазі в Тамані та у Севастополі

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 5 травня 2023, 13:54
ЗМІ показали наслідки пожежі на російській нафтобазі в Тамані та у Севастополі
Фото: "Радио "Свобода"

Супутникові знімки наслідків пожежі на базі компанії "Таманьнафтогаз" поруч із російським портом Тамань та на нафтобазі у порту Севстополя оприлюднило "Радио "Свобода".

Джерело: "Радио "Свобода"

Деталі: На знімку видно постраждалий унаслідок вогню резервуар із паливом.

Журналісти також отримали доступ до супутникових фотографій з високою роздільною здатністю, які більш детально показують масштаб пошкоджень нафтобази в порту анексованого Севастополя, атакованої 29 квітня.

На одному зі знімків видно, що щонайменше два резервуари, які залишилися цілими, зазнали пошкоджень унаслідок горіння сусідніх.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало

  • 3-го травня в селищі Хвиля Краснодарського краю РФ, що розташоване біля порту Тамань і неподалік від Кримського мосту, загорілася нафтобаза. Причини - невідомі.
  • 29 квітня в Козачій бухті Севастополя безпілотник вдарив по нафтобазі, і вона загорілася.
  • А вже 4 травня в тому самому Краснодарському краї загорівся резервуар Ільського нафтопереробного заводу. На цей раз відомо, що пожежа спалахнула внаслідок влучання безпілотника.

Теми: Росіянафтавійна
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