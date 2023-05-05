ЗМІ показали наслідки пожежі на російській нафтобазі в Тамані та у Севастополі

Супутникові знімки наслідків пожежі на базі компанії "Таманьнафтогаз" поруч із російським портом Тамань та на нафтобазі у порту Севстополя оприлюднило "Радио "Свобода".

Джерело: "Радио "Свобода"

Деталі: На знімку видно постраждалий унаслідок вогню резервуар із паливом.

Реклама:

Журналісти також отримали доступ до супутникових фотографій з високою роздільною здатністю, які більш детально показують масштаб пошкоджень нафтобази в порту анексованого Севастополя, атакованої 29 квітня.

ВІДЕО ДНЯ

На одному зі знімків видно, що щонайменше два резервуари, які залишилися цілими, зазнали пошкоджень унаслідок горіння сусідніх.

Що передувало: