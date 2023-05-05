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HIMARS стали менш ефективні через електронне блокування росіян – CNN

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 5 травня 2023, 16:31
HIMARS стали менш ефективні через електронне блокування росіян – CNN
Фото: Getty Images

В останні місяці артилерійські ракетні системи HIMARS, які є на озброєнні ЗСУ, стали менш ефективними через інтенсивне блокування росіян електронними засобами придушення.

Джерело: CNN з посиланням на джерела

Дослівно: "Останніми місяцями Росія все частіше перешкоджає роботі мобільних ракетних комплексів американського виробництва в Україні, використовуючи електронні перешкоди, щоб вивести з ладу систему наведення на ціль за допомогою GPS, що призводить до того, що ракети не влучають у ціль".

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Деталі: Ракетні системи середнього радіусу дії HIMARS були визнані як такі, що змінюють правила гри та відіграють ключову роль у війні, але зараз вони стали  менш ефективними через дії окупантів.

За даними джерел CNN, це змушує шукати способи налаштувати програмне забезпечення HIMARS таким чином, щоб протистояти зростаючим російським зусиллям з глушіння.

"Це постійна гра в кішки-мишки" з пошуку контрзаходів проти глушіння, тільки для того, щоб потім росіяни протидіяли цим контрзаходам. І незрозуміло, наскільки довготривалою буде ця гра в довгостроковій перспективі", - сказав неназваний представник Пентагону.

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Зважаючи на очікуваний контрнаступ, рішення, які допоможуть українським військам досягти значного прогресу, стають ще більш пріоритетними.

"Одна справа - стримувати росіян там, де вони зараз перебувають. Інша справа - вигнати їх звідти", - підкреслив бригадний генерал армії США у відставці Стівен Андерсон.

Що було раніше: 3 травня Міноборони України показало, як зберігає американські реактивні системи залпового вогню HIMARS, а також повідомило, що досі не було знищено жодної установки.

Теми: HIMARSУкраїнаРосіявійна
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