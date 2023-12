Міноборони показало окупантам, як зберігає HIMARS: Жодної ви так і не знищили

Міноборони України показало, як зберігає американські реактивні системи залпового вогню HIMARS, а також повідомило, що досі не було знищено жодної установки.

Джерело: Міністерство оборони України у Twitter

Звернення опубліковане російською

Реклама:

Дослівно: "Російський солдате, мене звати капітан HIMARS, і я тримаю своє слово. Я не б'ю по казармах тих секторів, звідки я отримую координати бронетехніки і складів боєприпасів.

Тобі продовжують брехати, що HIMARS практично не залишилося. Подивися, в яких умовах ми їх зберігаємо. Це військові об'єкти, побудовані ще в Радянському Союзі. Їм не страшні навіть ядерні удари. Спочатку війни не було знищено жодної системи HIMARS.

Російський солдате, продовжуй надсилати мені координати цілей і тоді смерть не обрушиться на тебе з неба".

A friendly reminder from Captain HIMARS...

To whom it may concern.



P.S. There hasn't been a single HIMARS system destroyed so far. Want to know why? pic.twitter.com/5hPz9Xu35d