Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Міноборони показало окупантам, як зберігає HIMARS: Жодної ви так і не знищили

Тетяна ЛозовенкоСереда, 3 травня 2023, 14:51
Міноборони показало окупантам, як зберігає HIMARS: Жодної ви так і не знищили
Скрін з відео Міноборони

Міноборони України показало, як зберігає американські реактивні системи залпового вогню HIMARS, а також повідомило, що досі не було знищено жодної установки.

Джерело: Міністерство оборони України у Twitter

Звернення опубліковане російською

Дослівно: "Російський солдате, мене звати капітан HIMARS, і я тримаю своє слово. Я не б'ю по казармах тих секторів, звідки я отримую координати бронетехніки і складів боєприпасів.

Тобі продовжують брехати, що HIMARS практично не залишилося. Подивися, в яких умовах ми їх зберігаємо. Це військові об'єкти, побудовані ще в Радянському Союзі. Їм не страшні навіть ядерні удари. Спочатку війни не було знищено жодної системи HIMARS.

Російський солдате, продовжуй надсилати мені координати цілей і тоді смерть не обрушиться на тебе з неба".

Теми: МіноборониHIMARSзброявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

РФ не здатна проводити скоординовані оборонні операції на всій лінії фронту – ISW

США не сумніваються в правдивості заяви України про перехоплення "Кинджалу" – CNN

У колонії Білорусі помер блогер, засуджений за смайлик на карикатуру на Лукашенка

Президентка Словаччини анонсувала "уряд експертів", який очолить банкір Людовіт Одор

Місія Frontex призупинила польоти над Чорним морем після інциденту з російським Су-35

Президент Чехії застеріг Україну від поспішного контрнаступу

Усі новини...
Міноборони
Росіяни мали успіх на певних ділянках, але Сили оборони повернули позиції – Маляр
"Тайра" очолила робочу групу з медичних питань при Міноборони
Резніков: По харчуванню у бійців лише одна претензія – потрібне веганське меню
Останні новини
06:41
Сили оборони відбили 55 ворожих атак – зведення
06:22
Українські захисники знищили вночі 35 "Шахедів"
05:28
Медведєв натякнув, що підозрювані у замаху на Прилєпіна можуть померти в ув'язненні
04:50
РФ не здатна проводити скоординовані оборонні операції на всій лінії фронту – ISW
03:50
оновлено від 23:35 В Україні оголошували повітряну тривогу: в Одесі пролунав вибух, у Києві та області працювала ППО
03:20
оновлено від 02:25Атака безпілотників на Київ: є постраждалі і руйнування
02:58
фотоНа Одещині внаслідок влучання ворожих ракет спалахнули пожежі
01:40
Кіссінджер прогнозує до кінця року "реальні переговори" між Україною і РФ
00:55
Росіяни відбирають катери у мешканців окупованої Херсонщини – ЦНС
00:16
Сумщина: росіяни за добу 16 разів обстріляли прикордоння
Усі новини...
Реклама: