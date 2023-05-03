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Міноборони показало окупантам, як зберігає HIMARS: Жодної ви так і не знищили

Тетяна ЛозовенкоСереда, 3 травня 2023, 14:51
Міноборони показало окупантам, як зберігає HIMARS: Жодної ви так і не знищили
Скрін з відео Міноборони

Міноборони України показало, як зберігає американські реактивні системи залпового вогню HIMARS, а також повідомило, що досі не було знищено жодної установки.

Джерело: Міністерство оборони України у Twitter

Звернення опубліковане російською

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Дослівно: "Російський солдате, мене звати капітан HIMARS, і я тримаю своє слово. Я не б'ю по казармах тих секторів, звідки я отримую координати бронетехніки і складів боєприпасів.

Тобі продовжують брехати, що HIMARS практично не залишилося. Подивися, в яких умовах ми їх зберігаємо. Це військові об'єкти, побудовані ще в Радянському Союзі. Їм не страшні навіть ядерні удари. Спочатку війни не було знищено жодної системи HIMARS.

Російський солдате, продовжуй надсилати мені координати цілей і тоді смерть не обрушиться на тебе з неба".

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Теми: МіноборониHIMARSзброявійна
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