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Кадиров заявив, що готовий замінити "гарматне м'ясо" Пригожина в Бахмуті на кадировців

Альона Мазуренко П'ятниця, 5 травня 2023, 20:46
Кадиров заявив, що готовий замінити гарматне м'ясо Пригожина в Бахмуті на кадировців
КАДИРОВ, ФОТО ТАСС

Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що готовий замінити найманців "Вагнера", які нібито хочуть покинути Бахмут, на кадировців. Бахмут - найгарячіша точка фронту, де гинуть сотні бойовиків. Ватажок "Вагнера" звинуватив військове керівництво Росії і показав закривавлені тіла окупантів, які гинуть через брак боєприпасів.

Джерело: Кадиров у Telegram

Пряма мова: "Якщо піде (із Бахмуту - ред.) старший брат Пригожин і "Вагнер", то Генштаб втратить досвідчений бойовий підрозділ, і на його місце в Бахмуті прийде молодший брат Кадиров і "Ахмат".

Якщо сценарій все ж буде таким, то наші бійці вже готові висунутися і зайняти місто. Це питання кількох годин".

Деталі: Кадиров звернувся до ватажка ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина, міністра оборони РФ Сергія Шойгу і начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова та закликав їх помиритися.

За його словами, такі публічні чвари демотивують російських окупантів та суспільство.

Він заявив, що йому "неприємно чути заяви Пригожина" і "вдвічі неприємніше, що керівництво Міноборони РФ не коментує або не зустрічається з керівництвом ПВК "Вагнер".

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Кадиров також заявив, що під час блокади Маріуполя кадировці просили в Міноборони Росії 5 танків, але отримали лише один.

При цьому, він заявив, що екіпаж втік з цього танку в першому ж бою. Кадировцям нібито довелося ловити танкістів і "садити назад в танк", щоб ті стріляли по тим об'єктам, на які вони вказували.

Він також почав скаржитися на стан російської техніки і розкритикував Пригожина, який показав тіла вбитих найманців.

Пряма мова: "Знімати тіла загиблих бойових товаришів заради суспільного резонансу неправильно. Давайте не робити так ніколи".

Деталі: Він також вирішив присоромити Пригожина і заявив, що в зоні відповідальності кадировців на фронті також щодня виникають проблеми, але його командири жодного разу не заявляли про це "через інтернет привселюдно, а тільки внутрішнім зв'язком із керівництвом". 

За його словами, в Міноборони РФ і Генштабі РФ завжди йшли назустріч його підрозділам і допомагали.

Що передувало: 5 травня засновник "ПВК Вагнер" Євгеній Пригожин у листі до керівництва Міноборони РФ заявив, що виведе найманців ПВК "Вагнер" з Бахмута з 10 травня.

Він стверджує, що причина такого кроку полягає в тому, що Міноборони РФ не дає його бойовикам достатню кількість боєприпасів, і він не хоче, щоб  через це його люди були "приречені на безглузду загибель".

У Збройних силах України скептично ставляться до заяви ватажка "ПВК Вагнер" Євгенія Пригожина, що буцімто бойовики почнуть вихід з Бахмута 10 травня.

Теми: КадировВагнерПригожинвійна
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