Росіяни змінили пріоритет захоплення Бахмута на підготовку до контрнаступу – ISW
Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) вказують на перелом у пріоритетах Міноборони Росії: наступ на Бахмут росіяни змінюють на підготовку до контрнаступу Сил оборони.
Джерело: ISW
Деталі: Експерти зазначають, що Міністерство оборони (МО) Росії, схоже, змінило пріоритет наступу на Бахмут на користь підготовки до оборони від очікуваного українського контрнаступу, що поставило групу "Вагнер" і її засновника Євгена Пригожина у потенційно складне становище.
Пригожин випустив серію відео 4 і 5 травня, оголосивши, що "Вагнер" піде з Бахмута 10 травня, якщо не отримає необхідних поставок, і почав особливо різкі та емоційні випади проти начальника російського Генерального штабу генерала армії Валерія Герасимова, міністра оборони Росії Сергія Шойгу та керівництва Міністерства оборони Росії в цілому.
У звіті вказують: незважаючи на зміщення пріоритетів керівництва ЗС РФ, "Вагнер" не припинив спроб повністю захопити Бахмут.
На думку аналітиків, тривале утримання "Вагнера" в Бахмуті не узгоджується із загальним уповільненням темпів російських наступальних операцій в інших частинах України, оскільки регулярні російські війська, схоже, значною мірою зміщують акцент на підготовку до довгоочікуваного контрнаступу з боку України.
За винятком дуже обмежених і локальних атак в районі Кремінної та поблизу Донецька, російські війська в основному припинили наступальні операції на всій території бойових дій, що, ймовірно, означає перехід до оборони.
В огляді йдеться: "Оперативно обґрунтованим рішенням для МО РФ було б почати притримувати і накопичувати боєприпаси і запаси, щоб підготуватися до будь-яких українських контрнаступальних дій, і відчайдушні заяви Пригожина вказують на те, що МО РФ, швидше за все, саме так і робить".
Російська окупаційна влада оголосила про примусове переміщення 70 000 цивільних осіб в окупованій Запорізькій області в глибокий тил під виглядом евакуації. Окупаційний голова Запорізької області Євген Балицький і заступник голови Андрій Козенко оголосили 5 травня, що російська влада проведе часткову евакуацію 70 000 українських цивільних осіб.
Експерти підсумовують: розташування цих населених пунктів так далеко від нинішньої лінії фронту свідчить про те, що російські війська планують провести контрольований бойовий відхід зі своїх нинішніх позицій на підготовлену лінію оборони, а не намагаються утримати нинішню лінію зіткнення в разі можливого українського контрнаступу.
Основні висновки ISW за 5 травня:
- МО Росії, схоже, змінило пріоритет наступу на Бахмут на користь підготовки до оборони від очікуваного українського контрнаступу, що ставить групу "Вагнера" і фінансиста Євгена Пригожина у потенційно складне становище.
- Тривале утримання "Вагнера" в Бахмуті не узгоджується із загальним уповільненням темпів російських операцій в інших частинах України, оскільки регулярні російські війська, імовірно, значною мірою зміщують акценти, готуючись до довгоочікуваного українського контрнаступу.
- Нещодавно звільнений колишній заступник міністра оборони з логістики генерал-полковник Михайло Мізінцев, за повідомленнями, служить заступником командувача групи "Вагнера", ймовірно, для збереження доступу до російських військових поставок.
- Міністр оборони Росії Сергій Шойгу наказав новопризначеному заступнику міністра матеріально-технічного забезпечення Олексію Кузьменкову контролювати постачання озброєння і техніки російським військам в Україні.
- Російська окупаційна влада оголосила про примусове переміщення 70 000 цивільних осіб в окупованій Запорізькій області в райони, розташовані у глибині російського тилу, під виглядом евакуації.
- МВС Росії запропонувало законопроєкт, покликаний апелювати до зростаючих антимігрантських настроїв у Росії та підтримати зусилля російських військових з вербування мігрантів.
- Голова Ради РФ з прав людини Валерій Фадєєв заявив, що російська влада повинна регулювати роботу Telegram-каналів так само, як цензурує державні ЗМІ.
- Російські війська здійснили наземні атаки поблизу Кремінної та Авдіївки, а також досягли незначних успіхів у Бахмуті.
- Російські військові блогери стверджують, що українські сили провели обмежені контратаки під Бахмутом.
- ФСБ Росії заявила, що запобігла замаху на вбивство українського депутата на (ЗАЕС) 5 травня.
- Глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров продовжує докладати зусиль для забезпечення прихильності президента РФ Володимира Путіна.
- Російська окупаційна влада продовжує заходи з посилення соціального контролю на окупованих територіях.