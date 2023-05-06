Росіяни змінили пріоритет захоплення Бахмута на підготовку до контрнаступу – ISW

Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) вказують на перелом у пріоритетах Міноборони Росії: наступ на Бахмут росіяни змінюють на підготовку до контрнаступу Сил оборони.

Джерело: ISW

Деталі: Експерти зазначають, що Міністерство оборони (МО) Росії, схоже, змінило пріоритет наступу на Бахмут на користь підготовки до оборони від очікуваного українського контрнаступу, що поставило групу "Вагнер" і її засновника Євгена Пригожина у потенційно складне становище.

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Пригожин випустив серію відео 4 і 5 травня, оголосивши, що "Вагнер" піде з Бахмута 10 травня, якщо не отримає необхідних поставок, і почав особливо різкі та емоційні випади проти начальника російського Генерального штабу генерала армії Валерія Герасимова, міністра оборони Росії Сергія Шойгу та керівництва Міністерства оборони Росії в цілому.

У звіті вказують: незважаючи на зміщення пріоритетів керівництва ЗС РФ, "Вагнер" не припинив спроб повністю захопити Бахмут.

На думку аналітиків, тривале утримання "Вагнера" в Бахмуті не узгоджується із загальним уповільненням темпів російських наступальних операцій в інших частинах України, оскільки регулярні російські війська, схоже, значною мірою зміщують акцент на підготовку до довгоочікуваного контрнаступу з боку України.

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За винятком дуже обмежених і локальних атак в районі Кремінної та поблизу Донецька, російські війська в основному припинили наступальні операції на всій території бойових дій, що, ймовірно, означає перехід до оборони.

В огляді йдеться: "Оперативно обґрунтованим рішенням для МО РФ було б почати притримувати і накопичувати боєприпаси і запаси, щоб підготуватися до будь-яких українських контрнаступальних дій, і відчайдушні заяви Пригожина вказують на те, що МО РФ, швидше за все, саме так і робить".

Російська окупаційна влада оголосила про примусове переміщення 70 000 цивільних осіб в окупованій Запорізькій області в глибокий тил під виглядом евакуації. Окупаційний голова Запорізької області Євген Балицький і заступник голови Андрій Козенко оголосили 5 травня, що російська влада проведе часткову евакуацію 70 000 українських цивільних осіб.

Експерти підсумовують: розташування цих населених пунктів так далеко від нинішньої лінії фронту свідчить про те, що російські війська планують провести контрольований бойовий відхід зі своїх нинішніх позицій на підготовлену лінію оборони, а не намагаються утримати нинішню лінію зіткнення в разі можливого українського контрнаступу.

Основні висновки ISW за 5 травня: