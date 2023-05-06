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Прилєпіна прооперували і ввели в медикаментозний сон – губернатор

Катерина ТищенкоСубота, 6 травня 2023, 20:22
Прилєпіна прооперували і ввели в медикаментозний сон – губернатор
Захар Прилєпін, фото Getty Images

Російського письменника, українофоба і члена партії "Справедлива Росія" Захара Прилєпіна прооперували в Нижньому Новгороді.

Джерело: губернатор Нижегородської області Гліб Нікітін у Telegram, російський "Интерфакс" із посиланням на джерело в екстрених службах

Деталі: Нікітін заявив, що нижегородські медики провели Прилєпіну "оперативне втручання, насамперед ідеться про фіксацію переломів".

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"Операція пройшла успішно, після операції Захар приходив до тями, а зараз введений у медикаментозний сон, щоб швидше відновлювався", - сказав він.

Раніше губернатор заявляв, що у Прилєпіна "є незначні переломи, але загрози для його здоров'я немає".

Водночас джерело "Интерфакса" до операції повідомляло, що стан Прилєпіна оцінюють як важкий.

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"Консиліум вирішив не перевозити в Москву, робити операцію в Нижньому Новгороді. Стан оцінюють як важкий", - сказав співрозмовник агентства.

За даними місцевих телеграм-каналів, Прилєпіна з місця події доправили гелікоптером у Нижегородську обласну лікарню імені Семашка.

Передісторія:

  • У суботу в російській Нижегородській області підірвали автомобіль Audi, у якому їхав українофоб, письменник і член партії "Справедлива Росія" Захар Прилєпін, він "важко поранений".
  • МВС Росії заявило про затримання чоловіка, який може бути причетним до підриву машини Прилєпіна.
  • Згодом у Слідкомі РФ заявили, що затриманий за підозрою в замаху на Прилєпіна уродженець України Олександр Пермяков визнав свою провину.

Теми: Росіяпропагандавибух
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