Загибель 6 співробітників ДСНС: росіяни скинули з безпілотника вибухівку

За попередніми даними Офісу генпрокурора, 6 працівників ДСНС на Херсонщині загинули через скидання вибухівки з безпілотника.

Джерело: Офіс генпрокурора

Дослівно: "За попередніми даними, 6 травня 2023 року російські військові скинули з безпілотника вибуховий предмет на піротехнічну групу, яка працювала поблизу населеного пункту.

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На місці події правоохоронними органами встановлено 6 загиблих – це працівники ДСНС. Ще двох співробітників ДСНС з тяжкими травмами доставлено у лікарню.

Деталі: Офіс генпрокурора також опублікував фото з місця трагедії.

Що передувало: У суботу внаслідок обстрілу на Херсонщині загинули 6 працівників ДСНС, ще двоє дістали поранень.