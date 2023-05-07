Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти намагаються виїхати з Запорізької області під виглядом цивільних – Федоров

Катерина ТищенкоНеділя, 7 травня 2023, 22:33
Окупанти намагаються виїхати з Запорізької області під виглядом цивільних – Федоров
ІВАН ФЕДОРОВ, ФОТО GETTY IMAGES

Мешканці окупованої частини Запорізької області повідомляють про випадки, коли російські військові намагаються залишити окуповану територію під виглядом цивільних, яким дозволена евакуація.

Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону

Пряма мова: "На жаль, сьогодні ми можемо говорити лише про евакуацію місцевих мешканців з щонайменше більшої половини тимчасово окупованої території Запорізької області, а ворожі війська, навпаки, все більше й більше переїжджають на запорізьку лінію фронту.

Але є такі військові, які намагаються збігати з тимчасово окупованих територій. Так, наші мешканці повідомляють про непоодинокі випадки, коли російські військові перевдягаються в цивільне. Одна з цілей, навіщо вони це роблять – щоб бігти з тимчасово окупованої території.

Тому наразі додалася ще одна фільтрація при виїзді з тимчасово окупованої території – коли перевіряють всіх цивільних в автівках і намагаються не допустити того, щоб в автівках були перевдягнені рашистські військові".

Деталі: Федоров знову зазначив, що ворог почав виїжджати з адмінбудівель окупованої Мелітопольщини. Зокрема, окупанти вивезли обладнання з мелітопольської колонії та захопленої ними будівлі Укртелекому, а також почали виїжджати з декількох приміщень, де в них була розташована комендатура.

"Також у Мелітополі майже позачинялися їхні ворожі магазини "Мера", які були розташовані в наших мережових супермаркетах. Вони позачинялися і в Мелітополі, і в Бердянську, не говорячи вже про ті території, на яких ворог начебто оголосив евакуацію", - сказав мер Мелітополя.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: 5 травня призначений окупантами так званий "голова" окупованої Запорізької області Євген Балицький оголосив про часткове вивезення жителів 18 прифронтових населених пунктів.

6 травня мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що російська "евакуація" з окупованої частини Запорізької області відбувається надто швидко, і на КПП Чонгар по дорозі від Мелітополя до Криму утворилися величезні черги.

Теми: Запорізька областьокупаціяевакуаціяМелітополь
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Російські підрозділи, які втекли з-під Бахмута, вже двічі зазнавали поразок – ISW

США не бачать ознак відступу "вагнерівців" із Бахмута – Politico

фото Експрезидент "Мотор Січі" просив обміняти його в Росію − ЗМІ

У Києві запустили нове опитування: шукають заміну російським діячам на метро "Університет"

фото, відеоЖурналіст показав уламки російського "Кинджала", який збили в Україні

фото­Командувач Повітряних сил підписав ракету HARM: послання частково підлягає цензурі

Усі новини...
Запорізька область
Окупанти вивозять награбоване майно з Запорізької області – Генштаб
"Евакуація" окупантів іде надто швидко, можуть готувати провокації – мер Мелітополя
Окупанти оголосили часткову евакуацію із 18 населених пунктів Запорізької області
Останні новини
08:55
фото, відео У Тбілісі протестували після рішення РФ скасувати візи і дозволити авіарейси
08:37
Окупанти за добу убили 5 цивільних на Донеччині, Херсонщині та Харківщині
08:23
Трамп: США надсилають Україні занадто багато зброї
08:14
Сили оборони за добу знищили 610 загарбників та 14 ворожих артсистем
08:10
фотоВорог гатив з артилерії по Нікополю: пошкоджено 3 житлові будинки
07:45
У Росії заявили, що у Курській області під обстріл потрапила електропідстанція
07:19
Трамп не зміг сказати, чи бажає він Україні перемоги
06:47
Генштаб: Окупанти за 3 дні вивезли до Бердянська 300 людей, серед них – діти
06:28
Сили оборони відбили майже 40 ворожих атак – зведення
05:47
Трамп відмовився назвати Путіна воєнним злочинцем
Усі новини...
Реклама: