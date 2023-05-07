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Окупанти намагаються виїхати з Запорізької області під виглядом цивільних – Федоров

Катерина ТищенкоНеділя, 7 травня 2023, 22:33
Окупанти намагаються виїхати з Запорізької області під виглядом цивільних – Федоров
ІВАН ФЕДОРОВ, ФОТО GETTY IMAGES

Мешканці окупованої частини Запорізької області повідомляють про випадки, коли російські військові намагаються залишити окуповану територію під виглядом цивільних, яким дозволена евакуація.

Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону

Пряма мова: "На жаль, сьогодні ми можемо говорити лише про евакуацію місцевих мешканців з щонайменше більшої половини тимчасово окупованої території Запорізької області, а ворожі війська, навпаки, все більше й більше переїжджають на запорізьку лінію фронту.

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Але є такі військові, які намагаються збігати з тимчасово окупованих територій. Так, наші мешканці повідомляють про непоодинокі випадки, коли російські військові перевдягаються в цивільне. Одна з цілей, навіщо вони це роблять – щоб бігти з тимчасово окупованої території.

Тому наразі додалася ще одна фільтрація при виїзді з тимчасово окупованої території – коли перевіряють всіх цивільних в автівках і намагаються не допустити того, щоб в автівках були перевдягнені рашистські військові".

Деталі: Федоров знову зазначив, що ворог почав виїжджати з адмінбудівель окупованої Мелітопольщини. Зокрема, окупанти вивезли обладнання з мелітопольської колонії та захопленої ними будівлі Укртелекому, а також почали виїжджати з декількох приміщень, де в них була розташована комендатура.

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"Також у Мелітополі майже позачинялися їхні ворожі магазини "Мера", які були розташовані в наших мережових супермаркетах. Вони позачинялися і в Мелітополі, і в Бердянську, не говорячи вже про ті території, на яких ворог начебто оголосив евакуацію", - сказав мер Мелітополя.

Що передувало: 5 травня призначений окупантами так званий "голова" окупованої Запорізької області Євген Балицький оголосив про часткове вивезення жителів 18 прифронтових населених пунктів.

6 травня мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що російська "евакуація" з окупованої частини Запорізької області відбувається надто швидко, і на КПП Чонгар по дорозі від Мелітополя до Криму утворилися величезні черги.

Теми: Запорізька областьокупаціяевакуаціяМелітополь
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