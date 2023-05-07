США не сумніваються в правдивості заяви України про перехоплення "Кинджалу" – CNN
США мають високу впевненість у достовірності заяви України про використання американської системи ППО Patriot для перехоплення російської гіперзвукової ракети "Кинджал".
Джерело: CNN із посиланням на інформоване джерело
Деталі: Агентство зазначає, що, хоча система Patriot успішно протистоїть балістичним ракетам, її здатність зупиняти гіперзвукові ракети повітряного базування до минулого тижня була суто теоретичною. Перехоплення, здійснене Україною, забезпечило реальну демонстрацію цієї здатності – і в Пентагоні розглядають це як важливу подію, сказало джерело.
Виробництво гіперзвукових балістичних ракет завжди було складним завданням для Росії, а санкції лише ускладнили його, пише CNN.
Але до минулого тижня розрахунок Росії полягав у тому, що якщо вона застосує гіперзвукову балістичну ракету, то у що б вона не стріляла, то обов'язково влучить, сказало джерело. Перехоплення поставило цей розрахунок під сумнів.
Той факт, що перехоплення здійснив український екіпаж, який пройшов підготовку в Оклахомі, але не мав американських радників на полі бою, ще більше порадувало Пентагон, додало джерело, назвавши це значним поверненням інвестицій.
Перехоплення також, імовірно, викликало серйозну невизначеність для Росії, піднімаючи питання про те, чи має Україна стійкий засіб протидії гіперзвуковим балістичним ракетам, додало джерело.
Передісторія:
- Видання "Defense Express", проаналізувавши фото уламків ракети, припустило, що в ніч на 4 травня над Києвом вперше успішно збили "гіперзвуковий" Х-47 "Кинджал".
- Речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат заявляв, що протиповітряна оборона не збивала в небі над Києвом 4 травня балістичну ракету росіян.
- 6 травня командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук підтвердив, що українські військові таки збили російську ракету "Кинджал".