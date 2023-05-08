Кіссінджер прогнозує до кінця року "реальні переговори" між Україною і РФ

Колишній державний секретар США Генрі Кіссінджер вважає, що до кінця року між Україною і РФ можливі "реальні переговори", на його думку, вони стануть можливі завдяки Китаю.

Джерело: Кіссінджер в інтерв'ю CBS News

Пряма мова: "Тепер, коли Китай вступив у переговори, я думаю, до кінця року вони досягнуть апогею. Ми говоритимемо про переговорні процеси і навіть про реальні переговори (між Україною і РФ – ред.)".

Що цьому передувало:

У липні Генрі Кіссінджер закликав під час можливих майбутніх переговорів з Москвою не поступатися територіями України, захопленими під час російського вторгнення.

Президент Франції Еммануель Макрон планує звернутись до Китаю з планом, який, на його думку, потенційно може призвести до переговорів між Росією та Україною вже цього літа.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто виступив за те, щоб посадити Україну та Росію за стіл переговорів за посередництва Китаю.