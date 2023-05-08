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Кіссінджер прогнозує до кінця року "реальні переговори" між Україною і РФ

"Українська правда"Понеділок, 8 травня 2023, 01:40
Кіссінджер прогнозує до кінця року реальні переговори між Україною і РФ
Генрі Кіссінджер. Фото CBS News

Колишній державний секретар США Генрі Кіссінджер вважає, що до кінця року між Україною і РФ можливі "реальні переговори", на його думку, вони стануть можливі завдяки Китаю.

Джерело: Кіссінджер в інтерв'ю CBS News

Пряма мова: "Тепер, коли Китай вступив у переговори, я думаю, до кінця року вони досягнуть апогею. Ми говоритимемо про переговорні процеси і навіть про реальні переговори (між Україною і РФ – ред.)".

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Теми: РосіяУкраїнаКитайпереговори
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