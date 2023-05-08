Кіссінджер прогнозує до кінця року "реальні переговори" між Україною і РФ
Понеділок, 8 травня 2023, 01:40
Колишній державний секретар США Генрі Кіссінджер вважає, що до кінця року між Україною і РФ можливі "реальні переговори", на його думку, вони стануть можливі завдяки Китаю.
Джерело: Кіссінджер в інтерв'ю CBS News
Пряма мова: "Тепер, коли Китай вступив у переговори, я думаю, до кінця року вони досягнуть апогею. Ми говоритимемо про переговорні процеси і навіть про реальні переговори (між Україною і РФ – ред.)".
Реклама:
Що цьому передувало:
- У липні Генрі Кіссінджер закликав під час можливих майбутніх переговорів з Москвою не поступатися територіями України, захопленими під час російського вторгнення.
- Президент Франції Еммануель Макрон планує звернутись до Китаю з планом, який, на його думку, потенційно може призвести до переговорів між Росією та Україною вже цього літа.
- Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто виступив за те, щоб посадити Україну та Росію за стіл переговорів за посередництва Китаю.