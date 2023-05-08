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Медведєв натякнув, що підозрювані у замаху на Прилєпіна можуть померти в ув'язненні

"Українська правда"Понеділок, 8 травня 2023, 05:28
Медведєв натякнув, що підозрювані у замаху на Прилєпіна можуть померти в ув'язненні
ДМИТРО МЕДВЕДЄВ. ФОТО РИА НОВОСТИ

Заступник секретаря Радбезу Росії Дмитро Медведєв натякнув, що з підозрюваними у підриві автомобіля з російським пропагандистом і письменником Захаром Прилєпіним в ув'язненні може статися "нещасний випадок", який призведе до їхньої смерті.

Джерело: Медведєв у Telegram

Пряма мова: "Важливо, щоб вони (підозрювані – ред.) та подібні до них усвідомлювали просту річ – навіть із засудженими до довічного ув'язнення (в умовах мораторію на смертну кару) інколи трапляються пригоди та нещасні випадки.

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І тоді тривалий термін покарання швидко переривається з природних причин у зв'язку зі смертю ув'язненого".

Передісторія:

  • 6 травня в російській Нижегородській області підірвали автомобіль Audi, у якому їхав українофоб, письменник і член партії "Справедлива Росія" Захар Прилєпін, він "важко поранений".
  • МВС Росії заявило про затримання чоловіка, який може бути причетним до підриву машини Прилєпіна. У міністерстві повідомили, що розшукують ще одного чоловіка.
  • У Слідкомі РФ заявили, що затриманий за підозрою в замаху на пропагандиста Захара Прилєпіна уродженець України Олександр Пермяков визнав свою провину.

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Теми: МедведєвРосія
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