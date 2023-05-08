Медведєв натякнув, що підозрювані у замаху на Прилєпіна можуть померти в ув'язненні

Заступник секретаря Радбезу Росії Дмитро Медведєв натякнув, що з підозрюваними у підриві автомобіля з російським пропагандистом і письменником Захаром Прилєпіним в ув'язненні може статися "нещасний випадок", який призведе до їхньої смерті.

Джерело: Медведєв у Telegram

Пряма мова: "Важливо, щоб вони (підозрювані – ред.) та подібні до них усвідомлювали просту річ – навіть із засудженими до довічного ув'язнення (в умовах мораторію на смертну кару) інколи трапляються пригоди та нещасні випадки.

І тоді тривалий термін покарання швидко переривається з природних причин у зв'язку зі смертю ув'язненого".

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