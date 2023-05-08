Нічна атака "Шахедів" на Київ: травмовано 5 людей, є руйнування
Внаслідок нічної атаки ворожих "Шахедів" у Києві травмовано 5 людей, пошкоджено автомобілі і житловий будинок.
Джерело: начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко у Telegram
Пряма мова: "Під час останньої повітряної тривоги, яка тривала понад 3,5 години, агресор намагався завдати удару своїми БПЛА. За попередньою інформацією, це були іранські баражуючі боєприпаси "Shahed", які атакували столицю з різних напрямків.
У повітряному просторі Києва було виявлено і знищено понад 30 ворожих дронів".
Деталі: За даними Попка, внаслідок нічної атаки дронів у Києві травмовано 5 людей, пошкоджено автомобілі і житловий будинок.
У Святошинському районі столиці, ймовірно, через падіння уламків пошкоджено 7 авто і ще одне авто горіло, зафіксовано падіння уламків на житловий будинок – пошкоджені вікна і фасади, уламки впали на проїжджу частину, травмовано 5 осіб – їм надана медична допомога.
У Солом’янському районі пошкоджено резервуар (5 тонн), що призвело до витоку дизельного палива, загоряння палива не було. На стоянці пошкоджено 15 вантажних та 5 легкових автомобілів. Також, ймовірно, через уламки, було пошкоджено газову трубу, газ перекрито, пожежу ліквідовано.
"Інформація про руйнуваннях і постраждалих в усіх районах міста уточнюється", – додав начальник КМВА.
Що цьому передувало:
- Внаслідок нічної атаки безпілотників є руйнування у різних районах Києва.
- Вночі 8 травня російська стратегічна авіація завдала удари ракетами Х-22 по Одещині, в області спалахнули пожежі.
- Цієї ночі захисники знищили всі 35 "Шахедів", які атакували Україну.