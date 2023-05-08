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Нічна атака "Шахедів" на Київ: травмовано 5 людей, є руйнування

"Українська правда"Понеділок, 8 травня 2023, 06:56
Нічна атака Шахедів на Київ: травмовано 5 людей, є руйнування
ЗАЛИШКИ ІРАНСЬКОГО ДРОНА. Ілюстративне ФОТО GETTY IMAGES

Внаслідок нічної атаки ворожих "Шахедів" у Києві травмовано 5 людей, пошкоджено автомобілі і житловий будинок.

Джерело: начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко у Telegram

Пряма мова: "Під час останньої повітряної тривоги, яка тривала понад 3,5 години, агресор намагався завдати удару своїми БПЛА. За попередньою інформацією, це були іранські баражуючі боєприпаси "Shahed", які атакували столицю з різних напрямків.

У повітряному просторі Києва було виявлено і знищено понад 30 ворожих дронів".

Деталі: За даними Попка, внаслідок нічної атаки дронів у Києві травмовано 5 людей, пошкоджено автомобілі і житловий будинок.

У Святошинському районі столиці, ймовірно, через падіння уламків пошкоджено 7 авто і ще одне авто горіло, зафіксовано падіння уламків на житловий будинок – пошкоджені вікна і фасади, уламки впали на проїжджу частину, травмовано 5 осіб – їм надана медична допомога.

У Солом’янському районі пошкоджено резервуар (5 тонн), що призвело до витоку дизельного палива, загоряння палива не було. На стоянці пошкоджено 15 вантажних та 5 легкових автомобілів. Також, ймовірно, через уламки, було пошкоджено газову трубу, газ перекрито, пожежу ліквідовано.

ВІДЕО ДНЯ

"Інформація про руйнуваннях і постраждалих в усіх районах міста уточнюється", – додав начальник КМВА.

Що цьому передувало:

  • Внаслідок нічної атаки безпілотників є руйнування у різних районах Києва.
  • Вночі 8 травня російська стратегічна авіація завдала удари ракетами Х-22 по Одещині, в області спалахнули пожежі.
  • Цієї ночі захисники знищили всі 35 "Шахедів", які атакували Україну.

Теми: Київбезпілотники
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