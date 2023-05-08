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По всій Україні лунала повітряна тривога  

Ірина БалачукПонеділок, 8 травня 2023, 12:46
По всій Україні лунала повітряна тривога  
Скриншот з alerts.in.ua

Вранці 8 травня влада оголошувала повітряну тривогу по всій території України. Небезпека тривала близько 40-45 хв.

Джерело: карта тривог

Деталі: Об 11:56 сирени почали лунати у Київській, Волинській, Житомирській, Хмельницькій,  Чернігівській, Черкаській та Кіровоградській областях. А за кілька хвилин тривоги поширилися на всю територію країни.

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Швидке поширення тривоги територією України свідчить про загрозу ударів ракетами "Кинджал".  

Коли звучать сирени, необхідно пройти в укриття.

Згодом речник повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що тривогу оголосили через те, що Росія підняла в небо Міг-31К, який є носієм ракет "Кинджал".    

ВІДЕО ДНЯ

Оновлено: О 12:36 тривоги почали скасовувати. Спершу сирени перестали лунати на Волині, Рівненщині, Полтавщині і Харківщині. За кілька хвилин тривогу скасували фактично по всій країні.

Станом на 12:47 небезпека зберігається лише у Чернігівській області.

Передісторія:

Теми: повітряна тривогаУкраїнавійна
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