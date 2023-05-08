По всій Україні лунала повітряна тривога
Вранці 8 травня влада оголошувала повітряну тривогу по всій території України. Небезпека тривала близько 40-45 хв.
Джерело: карта тривог
Деталі: Об 11:56 сирени почали лунати у Київській, Волинській, Житомирській, Хмельницькій, Чернігівській, Черкаській та Кіровоградській областях. А за кілька хвилин тривоги поширилися на всю територію країни.
Швидке поширення тривоги територією України свідчить про загрозу ударів ракетами "Кинджал".
Коли звучать сирени, необхідно пройти в укриття.
Згодом речник повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що тривогу оголосили через те, що Росія підняла в небо Міг-31К, який є носієм ракет "Кинджал".
Оновлено: О 12:36 тривоги почали скасовувати. Спершу сирени перестали лунати на Волині, Рівненщині, Полтавщині і Харківщині. За кілька хвилин тривогу скасували фактично по всій країні.
Станом на 12:47 небезпека зберігається лише у Чернігівській області.
Передісторія:
- Вночі 8 травня росіяни атакували територію України іранськими ударними БпЛА "Shahed". 35 із 35 дронів українські захисники знищили, але в столиці є руйнування внаслідок падіння уламків, поранені 5 людей.
- Також в ніч на 8 травня Росія випустила до 8 крилатих ракет Х-22 по Одещині, частина з них не досягла цілі.