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Григорію Суркісу лишили звання "почесного громадянина" Харківської області

"Українська правда"Четвер, 1 червня 2023, 20:47
Григорію Суркісу лишили звання почесного громадянина Харківської області
Григорій Суркіс, фото зі "Слово і діло"

Харківська обласна рада 1 червня не змогла позбавити народного депутата Верховної Ради IX скликання від "ОПЗЖ" Григорія Суркіса звання почесного громадянина області. 

Джерело: Kharkiv Today

Деталі: Напередодні сесії із закликом позбавити Суркіса звання "почесний житель Харківської області" звернулася громадська організація "Хартія". 

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Попередньо Експертна рада Харківської обласної ради з попереднього розгляду кандидатур на присвоєння звання "Почесний громадянин Харківської області" підтримала звернення, але більшість депутатів облради відмовилася голосувати.

Половина депутатського корпусу взагалі не натискала кнопки під час голосування, по суті підтримавши тих, хто голосував проти.

Перед голосуванням у залі були зареєстровані 88 депутатів. За позбавлення Суркіса звання проголосували 32 депутати, 11 – проти, двоє – утрималися. 

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Рішення підтримали "Європейська солідарність", "Слуги народу" і Блок Світличної. Не підтримали Блок Кернеса, яким керує Харківський міський голова Ігор Терехов, та колишні депутати від "ОПЗЖ".

"У ЗСУ немає жодного депутата з політичних сил, які збираються не голосувати за позбавлення (звання) Суркіса", – сказав депутат "ЄС" Олександр Скорик.

Але в залі знайшлися "адвокати" проросійського Суркіса. Зокрема, Сергій Гладкоскок, так само обраний від "ОПЗЖ", десять хвилин розповідав про заслуги Суркіса.

А голова фракції Блоку Кернеса Віталій Панов узагалі вважає, що звання можна забирати тільки після рішення суду.

Нагадаємо: Григорій Суркіс, що був обраний до Верховної Ради від проросійської ОПЗЖ, покинув Україну 26 лютого 2022 року і незаконно вивіз двох своїх онуків призовного віку. 

За даними УП, родина Суркіса перебуває в Монте-Карло. Сам він повертався в Україну для вирішення бізнесових питань та іноді для відвідування засідань Верховної Ради. 

За інформацією джерел "Української правди" нардепи забороненої "ОПЗЖ" Сергій Льовочкін та Григорій Суркіс навесні літали у Відень (Австрія) на зустріч із олігархом Дмитром Фірташем, якому українські правоохоронці оголосили підозру.

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Теми: СуркісХарківХарківська областьОПЗЖ
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