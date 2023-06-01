ВАКС зменшив заставу Насірову з 523 до 261 млн грн

Судді Вищого антикорупційного суду зменшили суму застави для колишнього голови Державної фіскальної служби Романа Насірова з 523 млн грн застави до 261 млн грн.

Джерело: Центр протидії корупції (ЦПК)

Деталі: 1 червня судді ВАКС частково задовольнили клопотання прокурора про продовження строку тримання під вартою ексголови ДФС Романа Насірова, якого звинувачують у ймовірному отриманні хабара в розмірі 722 млн грн за відшкодування ПДВ компаніям агробарона Олега Бахматюка.

Замість встановлених спершу 523 млн грн застави тепер він має внести 261 млн грн.

Якщо Насіров не внесе заставу у 261 млн грн, він буде перебувати під вартою щонайменше до 30 липня 2023 року. Таке рішення прийняли судді Маркіян Галабала, Віталій Крикливий та Віктор Ногачевський.

Ще до передачі справи до суду слідча суддя Лариса Задорожна зменшила заставу Насірову з 523 млн до 107 млн грн, однак апеляція зупинила виконання цього рішення на час розгляду апеляційної скарги.

Сам Насіров стверджував, що розмір застави у 523 млн не відповідає його майновому стану і він не має можливості внести її.

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Крім цього він, нібито, має проблеми із здоровʼям, а в СІЗО йому не можуть забезпечити належну медичну допомогу.

Насіров також повідомив, що на його думку запобіжний захід є шантажем з боку прокурорів, який направлений на те, щоб він здав вище керівництво.

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