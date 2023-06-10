Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога

Катерина Тищенко, Ольга Глущенко Субота, 10 червня 2023, 03:32
У Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога
карта повітряних тривог станом на 23:57

У східних, південних та північних областях у п’ятницю ввечері оголошено повітряну тривогу, вночі сирени сповістили про тривогу в Києві та області.

Джерело: alerts.in.ua, Суспільне

Деталі: Близько 22:30 тривогу оголосили у південних регіонах. Вона поширилася на Одеську, Миколаївську, Херсонську, Дніпропетровську, Запорізьку, Харківську та Донецьку області, а також традиційно лишається на Луганщині та в окупованому Криму.

Близько 23:30 тривогу оголосили також на Чернігівщині, а пізніше - на Сумщині.

Як повідомляє Суспільне, в Одесі пролунали вибухи.

Оновлено о 03:32. Після дронової атаки Одещини у південних областях було оголошено відбої тривоги.

Після 03:30 сирени тривоги пролунали у столиці та Київській області.

ВІДЕО ДНЯ

Оновлено о 03:48. Відбої тривоги розпочалися із Запорізької області.

Після 4 години ранку відбій повітряної тривоги оголосили в Києві та області.

Теми: повітряна тривога
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний не дав підірвати мости в Києві на початку повномасштабної війни – BBC

Ідеологу "русского мира" Дугіну оголосили підозру

"Праву руку" Кадирова поранили в Україні, глава Чечні не може з ним зв'язатися

фотоРосія вдарила ракетами по Краматорську й Костянтинівці, є загиблі й поранені

Колишнього суддю Чауса засуджено до 10 років позбавлення волі 

фотоНічна атака на Одесу "Калібрами": троє загиблих, 13 поранених

Усі новини...
повітряна тривога
По всій Україні була оголошена повітряна тривога
По всій Україні оголошували повітряну тривогу
По всій Україні оголошували повітряну тривогу: в Росії злітали 7 МіГів
Останні новини
14:06
Білорусь почала отримувати російську ядерну зброю
13:47
фотоХерсонський музей ідентифікував три картини, вивезені окупантами до Криму
13:43
Google запускає дві нові функції для рекламодавців на основі ШІ
13:43
відеоПрикордонники влаштували окупантам "пекельне чаювання"
13:41
відеоПоліція показала перші хвилини після влучання ракети в Одесі
13:23
Уряд Німеччини вперше ухвалив національну стратегію з безпеки
13:21
Захисники просунулись вперед на 2 напрямках, за добу відвоювали до 500 метрів – Маляр
13:19
У МЗС спростували проблеми з оформленням паспортів за кордоном
13:06
Перевірку дисертації Лісового на наявність плагіату призупинили – НАЗЯВО
13:05
Залужний не дав підірвати мости в Києві на початку повномасштабної війни – BBC
Усі новини...
Реклама: