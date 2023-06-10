У Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога

У східних, південних та північних областях у п’ятницю ввечері оголошено повітряну тривогу, вночі сирени сповістили про тривогу в Києві та області.

Джерело: alerts.in.ua, Суспільне

Деталі: Близько 22:30 тривогу оголосили у південних регіонах. Вона поширилася на Одеську, Миколаївську, Херсонську, Дніпропетровську, Запорізьку, Харківську та Донецьку області, а також традиційно лишається на Луганщині та в окупованому Криму.

Близько 23:30 тривогу оголосили також на Чернігівщині, а пізніше - на Сумщині.

Як повідомляє Суспільне, в Одесі пролунали вибухи.

Оновлено о 03:32. Після дронової атаки Одещини у південних областях було оголошено відбої тривоги.

Після 03:30 сирени тривоги пролунали у столиці та Київській області.

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Оновлено о 03:48. Відбої тривоги розпочалися із Запорізької області.

Після 4 години ранку відбій повітряної тривоги оголосили в Києві та області.