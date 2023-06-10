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Ворог атакував Одесу "Шахедами", 3 загиблих, 26 поранених – ОК "Південь"

Ольга Глущенко Субота, 10 червня 2023, 02:40
Ворог атакував Одесу Шахедами, 3 загиблих, 26 поранених – ОК Південь
під час гасіння пожежі в Одесі, скриншот відео

Над Одещиною під час ворожої атаки БпЛА силами протиповітряної оборони всі "Shahed-131/136" знищено, внаслідок падіння уламків сталася пожежа, загинули 3 цивільних особи, 26 отримали поранення.

Джерело: оперативне командування "Південь"

Дослівно: "Під час нічної дронової атаки на Одещині силами протиповітряної оборони всі "Shahed-131/136" знищено.

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Внаслідок повітряного бою, уламки одного з дронів влучили в квартиру багатоповерхівки, спричинили займання".

Деталі: На місці події сталася пожежа площею 50 кв.м, яку ліквідували.

ОК "Південь", за попередньою інформацією, повідомляє про трьох загиблих, а також 10 поранених осіб.

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Крім того, зазначається в повідомленні, вибуховою хвилею пошкоджено кілька багатоквартирних будинків навколо.

Оновлено: За словами керівниці Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталії Гуменюк, кількість поранених зросла до 26, у людей різного роду травмування та пошкодження.

Теми: Одесабезпілотникивійна
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