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В Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога

Катерина Тищенко, Ольга ГлущенкоСуббота, 10 июня 2023, 03:32
В Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога
карта воздушных тревог по состоянию на 23:57

В восточных, южных и северных областях в пятницу вечером объявлена воздушная тревога, ночью сирены оповестили о тревоге в Киеве и области..

Источник: alerts.in.ua, Суспільне

Детали: Около 22:30 тревогу объявили в южных регионах. Она распространилась на Одесскую, Николаевскую, Херсонскую, Днепропетровскую, Запорожскую, Харьковскую и Донецкую области, а также традиционно остается на Луганщине и в оккупированном Крыму.

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Около 23:30 тревогу объявили также на Черниговщине, а позже - на Сумщине.

Как сообщает Суспільне, в Одессе прогремели взрывы.

Обновлено в 03:32. После дроновой атаки Одесской области в южных областях были объявлены отбои тревоги.

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После 03:30 сирены тревоги прозвучали в столице и Киевской области.

Обновлено в 03:48. Отбои тревоги начались из Запорожской области.

После 4 часов утра отбой воздушной тревоги объявили в Киеве и области.

Темы: воздушная тревога
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