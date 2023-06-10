В Одесі лунали вибухи, є загиблі – ЗМІ

В Одесі лунали вибухи, в одному з будинків вибило вікна, ЗМІ повідомляють про двох загиблих.

Джерело: Суспільне.Одеса, Думська

Дослівно Суспільне.Одеса: "В одному з районів Одеси вибило вікна, повідомили Суспільному місцеві жителі".

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Деталі: Видання Думська опублікувало місце прильоту ворожого "шахеда".

Крім того, видання повідомило про двох загиблих внаслідок російської атаки.

Оновлено о 01:22. Як повідомляє Думська, за попередніми даними, внаслідок атаки в Одесі 12 постраждалих.