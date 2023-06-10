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В Одессе раздавались взрывы, есть погибшие – СМИ

Ольга ГлущенкоСуббота, 10 июня 2023, 01:00
В Одессе раздавались взрывы, есть погибшие – СМИ

В Одессе раздавались взрывы, в одном из домов выбило окна, СМИ сообщают о двух погибших.

Источник: Суспільне.Одеса, Думская

Дословно Суспільне.Одеса: "В одном из районов Одессы выбило окна, сообщили Суспільному местные жители".

Детали: Издание Думская опубликовало место прилета вражеского "шахеда".

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Кроме того, издание сообщило о двух погибших в результате российской атаки.

Обновлено в 01:22. Как сообщает Думская, по предварительным данным, в результате атаки в Одессе 12 пострадавших.

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Темы: Одессавзрыв
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