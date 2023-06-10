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Росіяни атакували Сумщину: понад 130 вибухів, є поранений

Ольга Глущенко Субота, 10 червня 2023, 01:46
Росіяни атакували Сумщину: понад 130 вибухів, є поранений
фото ілюстративне: getty images

Протягом минулого дня росіяни здійснили 16 обстрілів громад Сумської області, зафіксовано 133 вибухи.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Деталі: Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Шалигинська, Новослобідська, Великописарівська громади.

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По Юнаківській громаді був артобстріл з САУ (4 вибухи). Внаслідок обстрілу поранено 1 місцевого мешканця, пошкоджено 1 приватний житловий будинок, господарчу споруду, гараж.

По Новослобідській громаді росіяни здійснили мінометний обстріл (7 вибухів).

Також ворог бив з мінометів (39 вибухів) та артилерії (10 вибухів) та обстріл з АГС (20 вибухів) по Білопільській громаді.

ВІДЕО ДНЯ

Великописарівська громада: був обстріл з міномету (5 вибухів) та артобстріл з САУ (7 вибухів)

По Миропільській громаді росіяни здійснили обстріл з міномету (4 вибухи).

Був мінометний обстріл (26 вибухів) та артилерійський обстріл (8 вибухів) Краснопільської громади.

На територію Шалигинської громади ворог скинув 3 міни.

Теми: Сумська областьобстріл
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