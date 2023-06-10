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Россияне атаковали Сумскую область: более 130 взрывов, есть раненый

Ольга ГлущенкоСуббота, 10 июня 2023, 01:46
Россияне атаковали Сумскую область: более 130 взрывов, есть раненый
фото иллюстративное: getty images

В течение прошлого дня россияне совершили 16 обстрелов общин Сумской области, зафиксировано 133 взрыва.

Источник: военная администрация Сумской области

Детали: Обстрелам подверглись Юнаковская, Белопольская, Миропольская, Краснопольская, Шалыгинская, Новослободская, Великописаревская громады.

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По Юнаковской громаде был артобстрел из САУ (4 взрыва). В результате обстрела ранен 1 местный житель, поврежден 1 частный жилой дом, хозяйственная постройка, гараж.

По Новослободской громаде россияне осуществили минометный обстрел (7 взрывов).

Также враг бил из минометов (39 взрывов) и артиллерии (10 взрывов) и обстрел из АГС (20 взрывов) по Белопольской громаде.

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Великописаревская громада: был обстрел из миномета (5 взрывов) и артобстрел из САУ (7 взрывов)

По Миропольской громаде россияне совершили обстрел из миномета (4 взрыва).

Был минометный обстрел (26 взрывов) и артиллерийский обстрел (8 взрывов) Краснопольской громады.

На территорию Шалигинской громады враг сбросил 3 мины.

Темы: Сумская областьобстрел
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