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Враг атаковал Одессу "Шахедами", 3 погибших, 26 раненых – ОК "Юг"

Ольга ГлущенкоСуббота, 10 июня 2023, 02:40
Враг атаковал Одессу Шахедами, 3 погибших, 26 раненых – ОК Юг
во время тушения пожара в Одессе, скриншот видео

Над Одесской областью во время вражеской атаки БПЛА силами противовоздушной обороны все "Shahed-131/136" уничтожены, в результате падения обломков произошел пожар, погибли 3 гражданских лица, 26 получили ранения.

Источник: оперативное командование "Юг"

Дословно: "Во время ночной дроновой атаки в Одесской области силами противовоздушной обороны все "Shahed-131/136" уничтожены.

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В результате воздушного боя, обломки одного из дронов попали в квартиру многоэтажки, вызвали возгорание".

Детали: На месте происшествия произошел пожар площадью 50 кв.м, который ликвидировали.

ОК "Юг", по предварительной информации, сообщает о трех погибших, а также 10 раненых.

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Кроме того, отмечается в сообщении, взрывной волной повреждены несколько многоквартирных домов вокруг.

Обновлено: По словам руководительницы Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Натальи Гуменюк, количество раненых возросло до 26, у людей разного рода травмы и повреждения.

Темы: Одессабеспилотникивойна
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