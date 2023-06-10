Враг атаковал Одессу "Шахедами", 3 погибших, 26 раненых – ОК "Юг"
Над Одесской областью во время вражеской атаки БПЛА силами противовоздушной обороны все "Shahed-131/136" уничтожены, в результате падения обломков произошел пожар, погибли 3 гражданских лица, 26 получили ранения.
Источник: оперативное командование "Юг"
Дословно: "Во время ночной дроновой атаки в Одесской области силами противовоздушной обороны все "Shahed-131/136" уничтожены.
В результате воздушного боя, обломки одного из дронов попали в квартиру многоэтажки, вызвали возгорание".
Детали: На месте происшествия произошел пожар площадью 50 кв.м, который ликвидировали.
ОК "Юг", по предварительной информации, сообщает о трех погибших, а также 10 раненых.
Кроме того, отмечается в сообщении, взрывной волной повреждены несколько многоквартирных домов вокруг.
Обновлено: По словам руководительницы Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Натальи Гуменюк, количество раненых возросло до 26, у людей разного рода травмы и повреждения.