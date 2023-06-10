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Окупанти готуються тікати з півночі Криму – спротив

Ольга Глущенко Субота, 10 червня 2023, 04:22
Окупанти готуються тікати з півночі Криму – спротив
фото із сайту travels.in.ua

Росіяни готуються тікати з півночі Криму вглиб острова або в Росію.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "Окупанти проводять заходи з підготовки переміщення населення та викрадення матеріально-культурних цінностей.

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Росіяни віддали розпорядження окупаційним адміністраціям на півночі тимчасово окупованого півострова щодо підготовки "евакуації"".

Деталі: Як повідомляє спротив, були віддані вказівки щодо списку населення на примусову "евакуацію" вглиб півострова або на територію РФ. Зокрема, за інформацією від кримського підпілля, відповідна підготовка вже відбулась у місті Армянськ.

За даними ЦНС,першочергово вивезуть представників окупаційних адміністрацій та їхні сім’ї, також техніку і документи. Водночас росіяни вимагають списки матеріально-культурних цінностей, які вони планують викрасти до РФ.

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Теми: Кримокупація
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