Окупанти готуються тікати з півночі Криму – спротив

Росіяни готуються тікати з півночі Криму вглиб острова або в Росію.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "Окупанти проводять заходи з підготовки переміщення населення та викрадення матеріально-культурних цінностей.

Росіяни віддали розпорядження окупаційним адміністраціям на півночі тимчасово окупованого півострова щодо підготовки "евакуації"".

Деталі: Як повідомляє спротив, були віддані вказівки щодо списку населення на примусову "евакуацію" вглиб півострова або на територію РФ. Зокрема, за інформацією від кримського підпілля, відповідна підготовка вже відбулась у місті Армянськ.

За даними ЦНС,першочергово вивезуть представників окупаційних адміністрацій та їхні сім’ї, також техніку і документи. Водночас росіяни вимагають списки матеріально-культурних цінностей, які вони планують викрасти до РФ.