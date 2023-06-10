Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти готуються тікати з півночі Криму – спротив

Ольга Глущенко Субота, 10 червня 2023, 04:22
Окупанти готуються тікати з півночі Криму – спротив
фото із сайту travels.in.ua

Росіяни готуються тікати з півночі Криму вглиб острова або в Росію.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "Окупанти проводять заходи з підготовки переміщення населення та викрадення матеріально-культурних цінностей.

Росіяни віддали розпорядження окупаційним адміністраціям на півночі тимчасово окупованого півострова щодо підготовки "евакуації"".

Деталі: Як повідомляє спротив, були віддані вказівки щодо списку населення на примусову "евакуацію" вглиб півострова або на територію РФ. Зокрема, за інформацією від кримського підпілля, відповідна підготовка вже відбулась у місті Армянськ.

За даними ЦНС,першочергово вивезуть представників окупаційних адміністрацій та їхні сім’ї, також техніку і документи. Водночас росіяни вимагають списки матеріально-культурних цінностей, які вони планують викрасти до РФ.

Теми: Кримокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний не дав підірвати мости в Києві на початку повномасштабної війни – BBC

Ідеологу "русского мира" Дугіну оголосили підозру

"Праву руку" Кадирова поранили в Україні, глава Чечні не може з ним зв'язатися

фотоРосія вдарила ракетами по Краматорську й Костянтинівці, є загиблі й поранені

Колишнього суддю Чауса засуджено до 10 років позбавлення волі 

фотоНічна атака на Одесу "Калібрами": троє загиблих, 13 поранених

Усі новини...
Крим
Юсов про прогноз Буданова: Оцінка лишається без змін – Україна безумовно поверне Крим
Чому ЗСУ не зайшли у Крим до кінця весни, як обіцяв Буданов? Пояснює представник ГУР Андрій Юсов
Окупанти у Криму очікують майже нульового попиту на оренду житла влітку
Останні новини
14:06
Білорусь почала отримувати російську ядерну зброю
13:47
фотоХерсонський музей ідентифікував три картини, вивезені окупантами до Криму
13:43
Google запускає дві нові функції для рекламодавців на основі ШІ
13:43
відеоПрикордонники влаштували окупантам "пекельне чаювання"
13:41
відеоПоліція показала перші хвилини після влучання ракети в Одесі
13:23
Уряд Німеччини вперше ухвалив національну стратегію з безпеки
13:21
Захисники просунулись вперед на 2 напрямках, за добу відвоювали до 500 метрів – Маляр
13:19
У МЗС спростували проблеми з оформленням паспортів за кордоном
13:06
Перевірку дисертації Лісового на наявність плагіату призупинили – НАЗЯВО
13:05
Залужний не дав підірвати мости в Києві на початку повномасштабної війни – BBC
Усі новини...
Реклама: