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Оккупанты готовятся бежать с севера Крыма – сопротивление

Ольга ГлущенкоСуббота, 10 июня 2023, 04:22
Оккупанты готовятся бежать с севера Крыма – сопротивление
фото с сайта travels.in.ua

Россияне готовятся бежать с севера Крыма вглубь острова или в Россию.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Оккупанты проводят мероприятия по подготовке перемещения населения и похищения материально-культурных ценностей.

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Россияне отдали распоряжение оккупационным администрациям на севере временно оккупированного полуострова по подготовке "эвакуации"".

Детали: Как сообщает сопротивление, были отданы указания по списку населения на принудительную "эвакуацию" вглубь полуострова или на территорию РФ. В частности, по информации от крымского подполья, соответствующая подготовка уже состоялась в городе Армянск.

По данным ЦНС, в первую очередь вывезут представителей оккупационных администраций и их семьи, а также технику и документы. В то же время россияне требуют списки материально-культурных ценностей, которые они планируют похитить в РФ.

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Темы: Крымоккупация
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