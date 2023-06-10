Оккупанты готовятся бежать с севера Крыма – сопротивление

Россияне готовятся бежать с севера Крыма вглубь острова или в Россию.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Оккупанты проводят мероприятия по подготовке перемещения населения и похищения материально-культурных ценностей.

Россияне отдали распоряжение оккупационным администрациям на севере временно оккупированного полуострова по подготовке "эвакуации"".

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Детали: Как сообщает сопротивление, были отданы указания по списку населения на принудительную "эвакуацию" вглубь полуострова или на территорию РФ. В частности, по информации от крымского подполья, соответствующая подготовка уже состоялась в городе Армянск.

По данным ЦНС, в первую очередь вывезут представителей оккупационных администраций и их семьи, а также технику и документы. В то же время россияне требуют списки материально-культурных ценностей, которые они планируют похитить в РФ.