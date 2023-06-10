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ЗСУ "денацифікували" ще 900 окупантів

Роман ПетренкоСубота, 10 червня 2023, 08:25
ЗСУ денацифікували ще 900 окупантів
фото з сайту гур

Українські захисники знищили за добу ще 890 російських загарбників та 15 артсистем.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.06.23 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 214660 (+890) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3909 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7607 (+7) од,
  • артилерійських систем – 3717 (+15) од,
  • РСЗВ – 600 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 362 (+3) од,
  • літаків – 314 (+0) од,
  • гелікоптерів – 299 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3263 (+16),
  • крилаті ракети ‒ 1176 (+5),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6428 (+18) од,
  • спеціальна техніка ‒ 507 (+5).

Дані уточнюються.

Теми: Збройні силивійна
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