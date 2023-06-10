ВСУ "денацифицировали" еще 900 оккупантов
Суббота, 10 июня 2023, 08:25
Украинские защитники уничтожили за сутки еще 890 российских захватчиков и 15 артсистем.
Источник: Генштаб
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.06.23 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 214660 (+890) человек ликвидировано,
- танков - 3909 (+8) ед,
- боевых бронированных машин - 7607 (+7) ед,
- артиллерийских систем - 3717 (+15) ед,
- РСЗО - 600 (+1) ед,
- средства ПВО - 362 (+3) ед,
- самолетов - 314 (+0) ед,
- вертолетов - 299 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 3263 (+16),
- крылатые ракеты - 1176 (+5),
- корабли / катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 6428 (+18) ед,
- специальная техника - 507 (+5).
Данные уточняются.