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ВСУ "денацифицировали" еще 900 оккупантов

Роман ПетренкоСуббота, 10 июня 2023, 08:25
ВСУ денацифицировали еще 900 оккупантов
фото с сайта гур

Украинские защитники уничтожили за сутки еще 890 российских захватчиков и 15 артсистем.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.06.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 214660 (+890) человек ликвидировано,
  • танков - 3909 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин - 7607 (+7) ед,
  • артиллерийских систем - 3717 (+15) ед,
  • РСЗО - 600 (+1) ед,
  • средства ПВО - 362 (+3) ед,
  • самолетов - 314 (+0) ед,
  • вертолетов - 299 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 3263 (+16),
  • крылатые ракеты - 1176 (+5),
  • корабли / катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 6428 (+18) ед,
  • специальная техника - 507 (+5).

Данные уточняются.

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Темы: Вооруженные силывойна
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