Росіяни атакували військовий аеродром з технікою на Полтавщині – ОВА
Субота, 10 червня 2023, 08:46
Російські окупанти вночі атакували військовий аеродром "Миргород" балістичними та крилатими ракетами, є пошкодження, повідомив очільник ОВА Дмитро Лунін.
Джерело: Лунін у Telegram
Дослівно: "Під час нічної атаки в районі військового аеродрому "Миргород" ворог застосував балістичні та крилаті ракети типу "Іскандер", а також ударні дрони іранського виробництва.
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Є певні пошкодження інфраструктури аеродрому й техніки. Попередньо без жертв".
Деталі: За даними Луніна, наслідки обстрілу ліквідовують, а техніку перевозять у безпечні місця.
Також відомо, що внаслідок роботи протиповітряної оборони, після падіння уламків пошкоджено 8 приватних будівель та 4 приватні автомобілі. Загиблих і постраждалих немає.
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