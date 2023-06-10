Росіяни атакували військовий аеродром з технікою на Полтавщині – ОВА

Російські окупанти вночі атакували військовий аеродром "Миргород" балістичними та крилатими ракетами, є пошкодження, повідомив очільник ОВА Дмитро Лунін.

Джерело: Лунін у Telegram

Дослівно: "Під час нічної атаки в районі військового аеродрому "Миргород" ворог застосував балістичні та крилаті ракети типу "Іскандер", а також ударні дрони іранського виробництва.

Є певні пошкодження інфраструктури аеродрому й техніки. Попередньо без жертв".

Деталі: За даними Луніна, наслідки обстрілу ліквідовують, а техніку перевозять у безпечні місця.

Також відомо, що внаслідок роботи протиповітряної оборони, після падіння уламків пошкоджено 8 приватних будівель та 4 приватні автомобілі. Загиблих і постраждалих немає.