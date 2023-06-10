Россияне атаковали военный аэродром с техникой на Полтавщине – ОВА

Российские оккупанты ночью атаковали военный аэродром "Миргород" баллистическими и крылатыми ракетами, есть повреждения, сообщил глава ОВА Дмитрий Лунин.

Источник: Лунин в Telegram

Дословно: "Во время ночной атаки в районе военного аэродрома "Миргород" враг применил баллистические и крылатые ракеты типа "Искандер", а также ударные дроны иранского производства.

Есть определенные повреждения инфраструктуры аэродрома и техники. Предварительно без жертв".

Реклама:

Детали: По данным Лунина, последствия обстрела ликвидируют, а технику перевозят в безопасные места.

Также известно, что в результате работы противовоздушной обороны, после падения обломков повреждены 8 частных зданий и 4 частных автомобиля. Погибших и пострадавших нет.