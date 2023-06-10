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Над Україною збили 20 "Шахедів" та 2 крилаті ракети за ніч

Роман ПетренкоСубота, 10 червня 2023, 09:21
Над Україною збили 20 Шахедів та 2 крилаті ракети за ніч
інфографіка повітряних сил

Повітряні сили повідомили про збиття 20 дронів "Шахед" та дві ракети протягом ночі з 9 на 10 червня.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: Уночі 10 червня ворог завдав удару по одному з оперативних аеродромів на Полтавщині, також атаковано Одеську та Харківську область.

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Усього по об’єктах критичної інфраструктури та військових об’єктах з північного та південного напрямків випущено вісім ракет наземного базування різних типів та 35 ударних БпЛА іранського виробництва "Shahed-136/131" – з району східного узбережжя Азовського моря.

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил в зонах відповідальності повітряних командувань "Схід", "Центр" та "Південь", у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони України, знищено дві крилаті ракети (тип уточнюється) та 20 ударних дронів "Shahed-136/131".

Атака тривала з 23.00 год 9 червня по 5.00 год 10 червня.

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Також за минулу добу, 9 червня, протиповітряною обороною Сил оборони України знищено дванадцять ворожих БпЛА оперативно-тактичного рівня ("Орлан-10", "Zala", "Supercam").

Теми: ППОповітряна тривога
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