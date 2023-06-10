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Над Украиной сбили 20 "Шахедов" и 2 крылатых ракеты за ночь

Роман ПетренкоСуббота, 10 июня 2023, 09:21
Над Украиной сбили 20 Шахедов и 2 крылатых ракеты за ночь
инфографика воздушных сил

Воздушные силы сообщили о сбитии 20 дронов "Шахед" и двух ракет в течение ночи с 9 на 10 июня.

Источник: Воздушные силы

Детали: Ночью 10 июня враг нанес удар по одному из оперативных аэродромов на Полтавщине, также атаковали Одесскую и Харьковскую область.

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Всего по объектам критической инфраструктуры и военным объектам с северного и южного направлений выпущено восемь ракет наземного базирования различных типов и 35 ударных БпЛА иранского производства "Shahed-136/131" - из района восточного побережья Азовского моря.

Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил в зонах ответственности воздушных командований "Восток", "Центр" и "Юг", во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины, уничтожено две крылатые ракеты (тип уточняется) и 20 ударных дронов "Shahed-136/131".

Атака продолжалась с 23.00 ч 9 июня по 5.00 ч 10 июня.

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Также за минувшие сутки, 9 июня, противовоздушной обороной Сил обороны Украины уничтожено двенадцать вражеских БпЛА оперативно-тактического уровня ("Орлан-10", "Zala", "Supercam").

Темы: ПВОвоздушная тревога
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