Розвідка Британії: На сході та півдні відбулися значні операції України

У Міноборони Британії прозвітували, що за останні 48 годин у кількох секторах на сході та півдні України відбулися значні українські операції.

Про це йдеться у розвідувальному огляді міністерства, оприлюдненому в суботу, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з оцінкою британських аналітиків, у деяких районах українські війська, ймовірно, досягли значного прогресу і прорвали першу лінію російської оборони. На інших ділянках українські війська просуваються повільніше.

Водночас дії росіян були неоднозначними: деякі підрозділи, ймовірно, проводять переконливі маневрені оборонні операції, в той час як інші відступили безладно, на тлі повідомлень про російські втрати при відході через власні мінні поля.

Російські військово-повітряні сили були незвично активні над півднем України, де повітряний простір є більш безпечним для Росії, ніж в інших частинах країни. Однак залишається незрозумілим, чи були тактичні авіаудари ефективними, сказано в огляді.

За даними естонської розвідки, інтенсивність боїв особливо зросла в Запорізькій області.

Телеканал CNN раніше з посиланням на американських високопосадовців повідомляв, що українські війська досягли перших успіхів внаслідок прориву лінії оборони Росії в районі Бахмута, однак зазнали при цьому значних втрат.