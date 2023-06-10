Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Розвідка Британії: На сході та півдні відбулися значні операції України

"Європейська правда"Субота, 10 червня 2023, 09:40

У Міноборони Британії прозвітували, що за останні 48 годин у кількох секторах на сході та півдні України відбулися значні українські операції.

Про це йдеться у розвідувальному огляді міністерства, оприлюдненому в суботу, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з оцінкою британських аналітиків, у деяких районах українські війська, ймовірно, досягли значного прогресу і прорвали першу лінію російської оборони. На інших ділянках українські війська просуваються повільніше.

Водночас дії росіян були неоднозначними: деякі підрозділи, ймовірно, проводять переконливі маневрені оборонні операції, в той час як інші відступили безладно, на тлі повідомлень про російські втрати при відході через власні мінні поля.

Російські військово-повітряні сили були незвично активні над півднем України, де повітряний простір є більш безпечним для Росії, ніж в інших частинах країни. Однак залишається незрозумілим, чи були тактичні авіаудари ефективними, сказано в огляді.

За даними естонської розвідки, інтенсивність боїв особливо зросла в Запорізькій області.

Телеканал CNN раніше з посиланням на американських високопосадовців повідомляв, що українські війська досягли перших успіхів внаслідок прориву лінії оборони Росії в районі Бахмута, однак зазнали при цьому значних втрат.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: війнаЗбройні сили
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний не дав підірвати мости в Києві на початку повномасштабної війни – BBC

Ідеологу "русского мира" Дугіну оголосили підозру

"Праву руку" Кадирова поранили в Україні, глава Чечні не може з ним зв'язатися

фотоРосія вдарила ракетами по Краматорську й Костянтинівці, є загиблі й поранені

Колишнього суддю Чауса засуджено до 10 років позбавлення волі 

фотоНічна атака на Одесу "Калібрами": троє загиблих, 13 поранених

Усі новини...
війна
Заступник Орбана: Україні варто подякувати за звільнення полонених за посередництва РПЦ
ЗСУ "денацифікували" ще 900 окупантів
Сили оборони уразили 25 районів зосередження ворога – зведення
Останні новини
14:06
Білорусь почала отримувати російську ядерну зброю
13:47
фотоХерсонський музей ідентифікував три картини, вивезені окупантами до Криму
13:43
Google запускає дві нові функції для рекламодавців на основі ШІ
13:43
відеоПрикордонники влаштували окупантам "пекельне чаювання"
13:41
відеоПоліція показала перші хвилини після влучання ракети в Одесі
13:23
Уряд Німеччини вперше ухвалив національну стратегію з безпеки
13:21
Захисники просунулись вперед на 2 напрямках, за добу відвоювали до 500 метрів – Маляр
13:19
У МЗС спростували проблеми з оформленням паспортів за кордоном
13:06
Перевірку дисертації Лісового на наявність плагіату призупинили – НАЗЯВО
13:05
Залужний не дав підірвати мости в Києві на початку повномасштабної війни – BBC
Усі новини...
Реклама: