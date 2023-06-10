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Разведка Британии: На востоке и юге произошли значительные операции Украины

"Европейская правда"Суббота, 10 июня 2023, 09:40

В Минобороны Великобритании отчитались, что за последние 48 часов в нескольких секторах на востоке и юге Украины состоялись значительные украинские операции.

Об этом говорится в разведывательном обзоре министерства, обнародованном в субботу, сообщает "Европейская правда".

Согласно оценке британских аналитиков, в некоторых районах украинские войска, вероятно, достигли значительного прогресса и прорвали первую линию российской обороны. На других участках украинские войска продвигаются медленнее.

В то же время действия россиян были неоднозначными: некоторые подразделения, вероятно, проводят убедительные маневренные оборонительные операции, в то время как другие отступили беспорядочно, на фоне сообщений о российских потерях при отходе через собственные минные поля.

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Российские военно-воздушные силы были необычно активны над югом Украины, где воздушное пространство является более безопасным для России, чем в других частях страны. Однако остается непонятным, были ли тактические авиаудары эффективными, сказано в обзоре.

По данным эстонской разведки, интенсивность боев особенно возросла в Запорожской области.

Телеканал CNN ранее со ссылкой на американских высокопоставленных чиновников сообщал, что украинские войска достигли первых успехов в результате прорыва линии обороны России в районе Бахмута, однако понесли при этом значительные потери.

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Темы: войнаВооруженные силы
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