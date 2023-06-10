Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Україна на Вільнюському саміті отримає алгоритм вступу до НАТО – Міноборони

"Європейська правда"Субота, 10 червня 2023, 11:19

Заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов переконаний, що саміт НАТО у Вільнюсі зафіксує алгоритм вступу нашої держави до Альянсу. 

Таку думку заступника міністра Міністерство оборони України оприлюднило 10 червня, пише "Європейська правда".

Гаврилов зазначив, що на саміті у липні країни НАТО "вийдуть на певний порядок нашого вступу, який буде зафіксовано".

Реклама:

Він додав, що попри консенсусний механізм ухвалення рішень і право вето країн-членів Альянсу, він не думає, що "будуть великі проблеми" з ухваленням рішення щодо України.

"Є всі ознаки того, що Україна отримає те, що хоче, в певному форматі", – сказав Гаврилов.

"Вже зараз на саміті у Вільнюсі Україна чітко має розуміти, що після війни, скажімо протягом року-двох, після проведення певних процедурних речей ми будемо членами НАТО", – додав заступник міністра.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомлялося, Україна прагне стати членом Північноатлантичного Альянсу невдовзі після досягнення воєнної перемоги над Росією і прагне отримати гарантію цього на саміті НАТО у Вільнюсі.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що розуміє неможливість вступу України до НАТО під час війни, проте не бачить сенсу брати участь у саміті НАТО у Вільнюсі, якщо за підсумками Україна не отримає конкретних сигналів щодо того, коли вона може приєднатися до Альянсу.

Читайте також: "На саміті НАТО не буде питання, чи стане Україна членом Альянсу, бо це рішення вже ухвалене".

Теми: НАТОМіноборони
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
НАТО
Столтенберг: Українці вже перевершували очікування, потрібно їм довіряти
Столтенберг заявив, що не буде генсеком НАТО ще рік
Генсек НАТО про контрнаступ: Ми повинні довіряти українцям
Останні новини
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
Усі новини...
Реклама: