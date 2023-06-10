Україна на Вільнюському саміті отримає алгоритм вступу до НАТО – Міноборони

Заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов переконаний, що саміт НАТО у Вільнюсі зафіксує алгоритм вступу нашої держави до Альянсу.

Таку думку заступника міністра Міністерство оборони України оприлюднило 10 червня, пише "Європейська правда".

Гаврилов зазначив, що на саміті у липні країни НАТО "вийдуть на певний порядок нашого вступу, який буде зафіксовано".

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Він додав, що попри консенсусний механізм ухвалення рішень і право вето країн-членів Альянсу, він не думає, що "будуть великі проблеми" з ухваленням рішення щодо України.

"Є всі ознаки того, що Україна отримає те, що хоче, в певному форматі", – сказав Гаврилов.

"Вже зараз на саміті у Вільнюсі Україна чітко має розуміти, що після війни, скажімо протягом року-двох, після проведення певних процедурних речей ми будемо членами НАТО", – додав заступник міністра.

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Як повідомлялося, Україна прагне стати членом Північноатлантичного Альянсу невдовзі після досягнення воєнної перемоги над Росією і прагне отримати гарантію цього на саміті НАТО у Вільнюсі.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що розуміє неможливість вступу України до НАТО під час війни, проте не бачить сенсу брати участь у саміті НАТО у Вільнюсі, якщо за підсумками Україна не отримає конкретних сигналів щодо того, коли вона може приєднатися до Альянсу.

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