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Україна на Вільнюському саміті отримає алгоритм вступу до НАТО – Міноборони

"Європейська правда"Субота, 10 червня 2023, 11:19

Заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов переконаний, що саміт НАТО у Вільнюсі зафіксує алгоритм вступу нашої держави до Альянсу. 

Таку думку заступника міністра Міністерство оборони України оприлюднило 10 червня, пише "Європейська правда".

Гаврилов зазначив, що на саміті у липні країни НАТО "вийдуть на певний порядок нашого вступу, який буде зафіксовано".

Він додав, що попри консенсусний механізм ухвалення рішень і право вето країн-членів Альянсу, він не думає, що "будуть великі проблеми" з ухваленням рішення щодо України.

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"Є всі ознаки того, що Україна отримає те, що хоче, в певному форматі", – сказав Гаврилов.

"Вже зараз на саміті у Вільнюсі Україна чітко має розуміти, що після війни, скажімо протягом року-двох, після проведення певних процедурних речей ми будемо членами НАТО", – додав заступник міністра.

Як повідомлялося, Україна прагне стати членом Північноатлантичного Альянсу невдовзі після досягнення воєнної перемоги над Росією і прагне отримати гарантію цього на саміті НАТО у Вільнюсі.

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Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що розуміє неможливість вступу України до НАТО під час війни, проте не бачить сенсу брати участь у саміті НАТО у Вільнюсі, якщо за підсумками Україна не отримає конкретних сигналів щодо того, коли вона може приєднатися до Альянсу.

Читайте також: "На саміті НАТО не буде питання, чи стане Україна членом Альянсу, бо це рішення вже ухвалене".

Теми: НАТОМіноборони
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