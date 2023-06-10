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Украина на Вильнюсском саммите получит алгоритм вступления в НАТО – Минобороны

"Европейская правда"Суббота, 10 июня 2023, 11:19

Заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов убежден, что саммит НАТО в Вильнюсе зафиксирует алгоритм вступления нашего государства в Альянс. 

Такое мнение заместителя министра Министерство обороны Украины обнародовало 10 июня, пишет "Европейская правда".

Гаврилов отметил, что на саммите в июле страны НАТО "выйдут на определенный порядок нашего вступления, который будет зафиксирован".

Он добавил, что несмотря на консенсусный механизм принятия решений и право вето стран-членов Альянса, он не думает, что "будут большие проблемы" с принятием решения по Украине.

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"Есть все признаки того, что Украина получит то, что хочет, в определенном формате", – сказал Гаврилов.

"Уже сейчас на саммите в Вильнюсе Украина четко должна понимать, что после войны, скажем в течение года-двух, после проведения определенных процедурных вещей мы будем членами НАТО", – добавил замминистра.

Как сообщалось, Украина стремится стать членом Североатлантического Альянса вскоре после достижения военной победы над Россией и стремится получить гарантию этого на саммите НАТО в Вильнюсе.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что понимает невозможность вступления Украины в НАТО во время войны, однако не видит смысла участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе, если по итогам Украина не получит конкретных сигналов относительно того, когда она может присоединиться к Альянсу.

Читайте также: "На саммите НАТО не будет вопроса, станет ли Украина членом Альянса, потому что это решение уже принято".

Темы: НАТОМинобороны
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