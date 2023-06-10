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Прем’єр Канади Трюдо прибув з неоголошеним візитом до Києва

"Європейська правда"Субота, 10 червня 2023, 12:59
Прем’єр Канади Трюдо прибув з неоголошеним візитом до Києва
трюдо в києві, фото The Canadian Press

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо прибув з несподіваним візитом до Києва в суботу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Фото канадського прем’єра у Києві з’явилися у соцмережах та у канадських ЗМІ.

Прем'єр-міністр Канади перебуває в Україні разом із віцепрем'єр-міністром Христею Фріланд, яка має українське походження.

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Візит Трюдо не анонсувався, як і більшість візитів західних урядовців, з міркувань безпеки.

У Києві Трюдо розпочав візит з участі у покладанні вінків до Стіни пам'яті, присвяченої загиблим у російсько-українській війні.

Це вже другий візит Трюдо до України з моменту початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Востаннє Трюдо відвідував Україну у травні 2022 року.

ВІДЕО ДНЯ

У травні 2023 року президент Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Канади Трюдо, у якій обговорив програму довгострокової оборонної співпраці, а також відзначив початок конфіскації російських активів у Канаді.

Наприкінці квітня уряд Канади оголосив про надання Україні нової військової допомоги на суму 39 млн канадських доларів (28,9 млн доларів США).

Теми: Канада
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