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Премьер Канады Трюдо прибыл с необъявленным визитом в Киев с необъявленным визитом

"Европейская правда"Суббота, 10 июня 2023, 12:59
Премьер Канады Трюдо прибыл с необъявленным визитом в Киев с необъявленным визитом
трюдо в киеве, фото The Canadian Press

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прибыл с неожиданным визитом в Киев в субботу.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Фото канадского премьера в Киеве появились в соцсетях и в канадских СМИ.

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Премьер-министр Канады находится в Украине вместе с вице-премьер-министром Христей Фриланд, которая имеет украинское происхождение.

Визит Трюдо не анонсировался, как и большинство визитов западных чиновников, из соображений безопасности.

В Киеве Трюдо начал визит с участия в возложении венков к Стене памяти, посвященной погибшим в российско-украинской войне.

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Это уже второй визит Трюдо в Украину с момента начала широкомасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Последний раз Трюдо посещал Украину в мае 2022 года.

В мае 2023 года президент Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Трюдо, в котором обсудил программу долгосрочного оборонного сотрудничества, а также отметил начало конфискации российских активов в Канаде.

В конце апреля правительство Канады объявило о предоставлении Украине новой военной помощи на сумму 39 млн канадских долларов (28,9 млн долларов США).

Темы: Канада
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