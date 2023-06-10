Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Премьер Канады Трюдо прибыл с необъявленным визитом в Киев с необъявленным визитом

"Европейская правда"Суббота, 10 июня 2023, 12:59
Премьер Канады Трюдо прибыл с необъявленным визитом в Киев с необъявленным визитом
трюдо в киеве, фото The Canadian Press

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прибыл с неожиданным визитом в Киев в субботу.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Фото канадского премьера в Киеве появились в соцсетях и в канадских СМИ.

Премьер-министр Канады находится в Украине вместе с вице-премьер-министром Христей Фриланд, которая имеет украинское происхождение.

Реклама:

Визит Трюдо не анонсировался, как и большинство визитов западных чиновников, из соображений безопасности.

В Киеве Трюдо начал визит с участия в возложении венков к Стене памяти, посвященной погибшим в российско-украинской войне.

Это уже второй визит Трюдо в Украину с момента начала широкомасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Последний раз Трюдо посещал Украину в мае 2022 года.

ВИДЕО ДНЯ

В мае 2023 года президент Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Трюдо, в котором обсудил программу долгосрочного оборонного сотрудничества, а также отметил начало конфискации российских активов в Канаде.

В конце апреля правительство Канады объявило о предоставлении Украине новой военной помощи на сумму 39 млн канадских долларов (28,9 млн долларов США).

Темы: Канада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоСпецназовцы СБУ показали эвакуацию людей из оккупации под прикрытием артиллерии

Украина перехватывает инициативу, но нужно оружие до 200 км - Минобороны

Заявлениями о передаче ядерного оружия Путин закрепляет военный контроль РФ над Беларусью – ISW

Саакашвили ответил президенту Грузии, которая отказывается его помиловать. Письмо

Президент ЮАР назвал 10 мирных идей Африки относительно войны в Украине

Зеленский ответил африканским лидерам по мирным переговорам с РФ

Все новости...
Разведка Британии: На востоке и юге произошли значительные операции Украины
Россияне обстреляли Херсон, ранили волонтеров - ОВА
В Анкаре произошел взрыв на заводе по производству ракет: 5 погибших
ВСУ продвинулись еще на 1400 метров на Бахмутском направлении - Череватый
Последние новости
14:44
"Мама, у нас нет дома!": 12-летний мальчик чудом уцелел после ракетного обстрела в Киевской области
14:35
фотоРоссияне обстреляли Константиновку, ранили 9-летнего ребенка и женщину
14:21
Французский телеканал сделал репортаж с позиций армии РФ, не упоминая агрессию
13:50
"Оператор ГТС" ищет рекрутинговую компанию для отбора кандидатов в набсовет
13:32
видеоСпецназовцы СБУ показали эвакуацию людей из оккупации под прикрытием артиллерии
13:18
"Выбирался, будто из ада": история военного, который во время боя с оккупантами потерял конечность
13:05
Блинкен опроверг слухи о приближении США и Ирана к соглашению по ядерной программе Тегерана
12:47
фото, обновленоРоссийская ракета попала в автомобиль на Харьковщине, погибли волонтеры - ОВА
12:35
Наводнения в Сербии: чрезвычайная ситуация в полусотне муниципалитетов
12:19
Федерация немецкой промышленности предполагает стагнацию экономики Германии
Все новости...
Реклама: