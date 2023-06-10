Премьер Канады Трюдо прибыл с необъявленным визитом в Киев с необъявленным визитом
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прибыл с неожиданным визитом в Киев в субботу.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Фото канадского премьера в Киеве появились в соцсетях и в канадских СМИ.
Премьер-министр Канады находится в Украине вместе с вице-премьер-министром Христей Фриланд, которая имеет украинское происхождение.
Визит Трюдо не анонсировался, как и большинство визитов западных чиновников, из соображений безопасности.
В Киеве Трюдо начал визит с участия в возложении венков к Стене памяти, посвященной погибшим в российско-украинской войне.
Это уже второй визит Трюдо в Украину с момента начала широкомасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Последний раз Трюдо посещал Украину в мае 2022 года.
В мае 2023 года президент Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Трюдо, в котором обсудил программу долгосрочного оборонного сотрудничества, а также отметил начало конфискации российских активов в Канаде.
В конце апреля правительство Канады объявило о предоставлении Украине новой военной помощи на сумму 39 млн канадских долларов (28,9 млн долларов США).